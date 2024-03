“Colombia tiene el potencial de ser el centro de la innovación en Latinoamérica”: Gabrielle Grinberg, panelista en StartCo

“En nuestro caso, estuvimos esperando la aprobación de nuestros productos de carne cultivada, pero era algo que nunca se había visto hasta el momento en Estados Unidos. La USDA parecía una agencia que no estaba capacitada para moverse tan rápido como necesitábamos, así que cuando lanzas un producto debes entender no solo tu mercado objetivo, sino también los obstáculos regulatorios a los que te puedas enfrenta r”, compartió durante su panel.

Es crucial tener algo claro y conciso que respalde tu proyecto, ya que los inversores reciben cientos de propuestas diariamente y dedican unos 90 segundos a cada una. Si no logras captar su interés en ese tiempo, si no entienden tu producto o si no queda claro lo que estás solicitando, es probable que no te consideren.