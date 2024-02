El legado inspirador de Erika de la Vega: Empoderando a las mujeres con impacto duradero

Erika de la Vega, una multifacética personalidad venezolana, ha dejado una marca en el mundo del entretenimiento. Reconocida como presentadora, comediante, modelo, actriz y locutora, su influencia trasciende fronteras, siendo invitada de honor al FORO WOMEN WORKING FOR THE WORLD 2024.

Su podcast “En Defensa Propia” no solo atrajo atención nacional, sino que captó el interés internacional, siendo recomendado por nada menos que Oprah Winfrey. Este reconocimiento catapultó a Erika hacia el estatus de referente del empoderamiento femenino en América Latina.

La capacidad de influir, ya sea a través de historias inspiradoras o mediante la construcción de comunidades de apoyo, juega un papel crucial en desencadenar procesos transformadores. Erika, en una charla íntima durante su paso por Bogotá, confiesa qué la sacó adelante cuando tocó fondo, compartiendo las claves para reinventarse y explorando lo que las mujeres buscan en un mundo tan revolucionado.

Foro Women Working for the World 2024 Fundación Juanfe Erika de la Vega | Foto: Guillermo Torres / Semana

Erika de la Vega no solo representa el coraje y la determinación en la cara de la adversidad, sino que también encarna la posibilidad de transformación y renovación en tiempos de cambio. Su presencia en el FORO WOMEN WORKING FOR THE WORLD 2024 es un testimonio viviente de la fuerza y la inspiración que las mujeres pueden ofrecer al mundo.

¿Cómo definirías quién es Érika de la Vega después de su proceso de transformación?

Durante mucho tiempo, esa pregunta me persiguió, especialmente después de emigrar junto a otros siete millones de venezolanos en busca de nuevas oportunidades. La migración cambia muchas cosas, desde nuestras prioridades hasta nuestra percepción de nosotros mismos. Me encontré cuestionándome quién era, más allá de mis roles profesionales como presentadora de televisión, locutora y comediante. En los últimos años, he estado en una búsqueda constante de mi verdadera identidad, más allá de mis ocupaciones.

¿Cuándo llegó el momento en que la vida le susurró: “Es hora de cambiar, Erika”?

La epifanía llegó con la migración. Aunque aún tenía la oportunidad de trabajar en televisión, noté que las circunstancias eran diferentes y me llevó a cuestionar si eso era lo que realmente quería hacer el resto de mi vida. Fue como despertar y darme cuenta de que ya no disfrutaba lo que antes amaba. La sensación de traicionar algo que amas es abrumadora. Me encontré preguntándome: “Si esto es lo que amo y lo que sé hacer, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Quién soy realmente?”. Fue un momento de profunda reflexión sobre cómo reinventarme, no solo profesionalmente, sino también en mi percepción de la vida. En lugar de verlo como una reinvención de carrera, fue una reinvención de mi perspectiva de vida. Enfrenté el desafío de cambiar mi mentalidad, dejando atrás la idea de que el mundo estaba en mi contra y abrazando la posibilidad de nuevas oportunidades y crecimiento personal.

Foro Women Working for the World 2024 Fundación Juanfe Erika de la Vega | Foto: Guillermo Torres / Semana

¿Experimentó momentos incómodos durante este proceso de transformación?

Me di cuenta de que me había convertido en alguien que constantemente se quejaba, criticaba y culpaba a los demás por lo que me estaba pasando. Fue un momento de introspección doloroso, darme cuenta de que me había alejado de la persona que realmente quería ser. Sin embargo, descubrir que no estaba sola en este proceso fue revelador. Aprendí que hay formas de cambiar y vivir una vida más plena y compasiva. Fue un recordatorio de que el mundo no está en mi contra, de ahí el nombre de mi podcast, “En Defensa Propia”.

¿Cuál era su objetivo al dedicarse al podcast?

Inicialmente, mi objetivo era seguir teniendo oportunidades en los medios y continuar en el camino del éxito, definido principalmente por la validación externa. Sin embargo, a medida que avanzaba en este camino, comencé a cuestionar y redefinir mi concepto de éxito. ¿Qué significa realmente el éxito? ¿Cómo podemos equilibrar nuestras vidas como mujeres? ¿Dónde reside la verdadera felicidad y quién tiene el control sobre ella? Me di cuenta de que la llave de la felicidad estaba en mis manos, y que debía estar dispuesta a buscarla, practicarla a través de hábitos y liberarme de creencias limitantes que me mantenían en una vida rígida.

¿Qué aprendió?

Aprendí que el cambio es inevitable y que debemos aprender a lidiar con él, especialmente después de vivir la pandemia, que nos ha recordado que el cambio es una parte constante de nuestra vida diaria.

Foro Women Working for the World 2024 Fundación Juanfe Erika de la Vega | Foto: Guillermo Torres / Semana

¿Qué opinión le merece esta participación en el FORO WOMEN WORKING FOR THE WORLD 2024?