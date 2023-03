Equidad de género en las empresas: un reto que debe ser superado para avanzar

Este mes de marzo, más que en años anteriores, han sonado mucho las mujeres, pues se ha resaltado su papel como líderes en diferentes sectores de la economía, lo cultural, lo social y, ahora, con el avance digital en la tecnología.

Es así como es posible evidenciar que las empresas están contratando a más mujeres y que las mismas están llegando a liderar en diferentes nichos, gracias a sus capacidades; sin embargo, aún es necesario incrementar la mano de obra femenina, para disminuir la brecha de género que existe.

Según un reciente informe de Boston Consulting Group (BCG) titulado Inclusion Isn’t Just Nice. It’s Necessary, que explora los resultados del Índice Bliss (Bias-free, Leadership, Inclusion, Safety, and Support) de la compañía, aplicó una herramienta basada en datos de más de 27.000 empleados de 16 países de diferentes sectores.

El informe reveló que los colaboradores que presencian o experimentan discriminación, prejuicios o falta de respeto tienen casi 1,4 veces más probabilidades de dejar su trabajo. Cuando los empleados confían en que los directivos están comprometidos con la DEI (diversidad, equidad e inclusión), es 33 % más probable que se sientan cómodos denunciando la discriminación, los prejuicios o las faltas de respeto.

La presencia de mujeres en cargos directivos de la industria farmacéutica ha aumentado en las últimas décadas de manera significativa. - Foto: Getty Images

Cuando los empleados se sienten envalentonados para alzar la voz o ven las consecuencias de este tipo de comportamientos, se sienten más cómodos siendo ellos mismos en el trabajo, lo que les hace sentir que el lugar de trabajo es más inclusivo.

Asimismo, las cifras del Pew Research Center del 2020 llaman notoriamente la atención; según estas, los hombres que trabajan en áreas Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) ganan un salario 40 % más alto que las mujeres, y los estereotipos son que las matemáticas y las ciencias son actividades ocupadas solo por hombres.

Mujeres están llegando a la industria de la innovación y tecnología. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De otro lado, según el último reporte de la Unesco, la participación de las mujeres en el sector TIC, aunque ha crecido, sigue evidenciando una brecha importante. Mientras en el año 2016 la participación de las mujeres en el sector era de un 16 %, en 2022 ascendió al 30 %.

“Debemos potencializar el talento femenino en la industria y dejar de lado los estigmas que retienen a las mujeres a no optar por este tipo de carreras; no es menor que, de acuerdo con el MinTIC, el 39 % de los emprendimientos y proyectos de tecnología en Colombia son liderados por mujeres”, expresó Ximena Duque, la presidente ejecutiva de Fedesoft, en un evento dirigido a las mujeres políticas como senadoras y representantes a la Cámara.

A pesar de que existe paridad en la educación desde hace décadas, esta no se refleja en el cargo de socios de firmas de abogados en Colombia. - Foto: Getty Images

Por su parte, Mariela Quiñones, gerente de Recursos Humanos de FedEx Express para Colombia y Venezuela, manifiesta: “Como mujeres hemos logrado avanzar e incursionar en la industria de la logística y el transporte, evidenciando todo nuestro potencial. Todavía en pleno siglo XXI esta industria suele relacionarse con los estereotipos de un entorno predominantemente masculino, lo que representa, en mi opinión, uno de los principales retos que tenemos que enfrentar”.

En la actualidad, “vemos posiciones tradicionalmente consideradas como masculinas, ocupadas por sus contrapartes femeninas sin ningún inconveniente, enriqueciendo estos roles con habilidades y experiencias diversas, que nos permiten conectar desde la empatía, creando vínculos con nuestros clientes y comunidades. Un ejemplo son nuestras couriers, quienes a diario desarrollan operaciones de recolección y entrega de los envíos de nuestros clientes”, agregó.

De otro lado, Adriana Castañeda, directora de Políticas de Seguridad y Respuesta en Latinoamérica para DiDi, afirmó: “La equidad de género representa el acceso a los mismos derechos, recursos y oportunidades, sin importar nuestro género o identidad”.

Castañeda destaca que uno de los principales retos del sector es la escasa participación femenina en el campo digital. Según ONU Mujeres, esto representa “un costo enorme” para los países.