Foro Mujeres 2024: empresarias colombianas, de la marca personal al legado social

“Para mí es un tema de empoderamiento. De alguna forma, me gusta abordarlo reconociendo que hay un síndrome del impostor que se da cuando pienso en lo que me falta y no en lo que ya tengo. Eso es un cambio de posición en la forma de abordar la vida. No es desconocer que uno tiene dificultades en muchas cosas, se trata de vivir desde lo que me potencia y la forma como quiero conectar con las personas, desde lo que me apasiona y en lo que soy muy bueno”, señaló.