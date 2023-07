¿Quiénes cuidan a las que nos cuidan?: la obra de teatro que reflexiona sobre el rol de las mujeres que se dedican al hogar

Además, resaltó el impacto que tuvo la manzana del cuidado en su vida: “Me salvó. Llegó en un momento en el que no me lo esperaba, donde no quería saber nada de mi vida y tampoco sabía cómo salir adelante con un niño especial, no sabía cómo ser mamá. Pero la manzana del cuidado me empezó a empoderar con la red de apoyo, ahora soy una Natalia diferente”.