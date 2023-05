Violencia y éxodo: el corazón de la nueva exposición de la artista Patricia Tavera en Santa Marta

La primera vez que se sintió vulnerable por el conflicto armado fue cuando visitar el campo que tanto le gustaba se volvió un riesgo. “Tenía como 14 años y mi mamá dijo que no convenía estar ahí porque nos podía llevar la guerrilla. La decisión fue no volver a la finca. Fue mi primer horror”, recuerda Patricia Tavera, una artista plástica colombiana que con sus obras busca enviar un mensaje de paz.

Son telas enormes, de 7 metros de altura, en las que plasma el sufrimiento que genera la violencia y el éxodo asociado a ella. El resultado de este trabajo se podrá apreciar en una exposición en el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, en Santa Marta, a partir del 17 de septiembre.

El conflicto armado colombiano y la guerra entre Ucrania y Rusia serán el corazón de esta exhibición al igual que el éxodo, un concepto que atraviesa todo su arte. “No me había dado cuenta de que era una persona que había vivido en éxodo hace muchos años. Cuando era chiquita, como de 12 o 13 años, fui a que me leyeran las cartas y la persona que lo hizo me dijo que curiosamente iba a pasar mi vida cruzando fronteras”.

Bolívar, una de las obras de Patricia Tavera que estuvo en exhibición en el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. - Foto: Fundación Museo Bolivariano

Tavera siempre ha tenido un gran interés por el continente europeo y sus referentes artísticos. Además ha vivido en Portugal, España y París. Durante estas temporadas aprendió nuevas técnicas y coincidió con otros artistas colombianos que se encontraban radicados en Europa, con los que formó un colectivo. Fueron conocidos como los artistas de París, a los que Gabriel García Márquez denominó con cariño “La plaga maravillosa”.

Tavera ha pintado durante más de medio siglo y ha convertido su talento en parte de su cotidianidad. Es una mujer que asocia el éxito de sus obras con la disciplina y el amor al arte. Todos los días de la semana, a las 9: 30 a.m, llega a su taller de pintura, y sale hasta la noche para reunirse con su esposo, el escritor y periodista Plinio Apuleyo Mendoza.

Patricia Tavera ha pintado durante más de medio siglo, sus obras son parte de su cotidianidad. - Foto: León Darío Peláez

Para esta artista ser mujer nunca ha sido un impedimento; al contrario, llegó a ser líder de pintores hombres, como los que hacían parte de su grupo en París. Tavera no considera que haya diferencias por el género, y cree que el mayor reto para las mujeres es trabajar y hacerlo bien.

Aunque Tavera considera que las capacidades dependen del ser humano, durante un tiempo asociaron su obra al género masculino. “Me dijeron que pintaba como un hombre porque mi pintura es muy fuerte y feroz”. Aunque la anécdota le causó gracia, siguió pintando sobre fenómenos como el éxodo.

Esta artista, reconocida con el premio Women Together de la ONU, también ha explorado el mundo editorial. El año pasado lanzó su libro Trazo, materia y éxodo en la Feria Internacional del Libro de España y este año lo llevó a la Feria del Libro de Bogotá.

Lea también: “Somos una sociedad con gordofobia”: Cecilia Navia habla de su nuevo libro en el que reflexiona sobre la presión de los estereotipos y la bulimia.