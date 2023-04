Alessandra Narváez Varela estará en la Feria del Libro de Bogotá para hablar de su más reciente obra, Treinta me habla de amor, inspirada en su adolescencia. Un período de profunda tristeza en el que intentó quitarse la vida.

De Ciudad Juárez a The New York Times: los poemas de esta escritora mexicana traspasaron fronteras y hoy sacuden al mundo literario con sus reflexiones

“Siempre las recordaremos. Su muerte significa más que un titular. Aún debe hacerse justicia”. Alessandra Narváez Varela se refiere a las cientos de mujeres que han sido asesinadas o que desaparecieron en Ciudad Juárez, México, y que protagonizan su libro Treinta me habla de amor, una novela inspirada en su propia adolescencia, pero que recoge los temores de ser mujer en una de las ciudades más violentas del continente.

Narváez Varela es una poeta y escritora mexicana, que vive en Estados Unidos hace más de 10 años, y vino a la Feria Internacional del Libro de Bogotá para participar en un taller de fotografía y poesía, y en varios conversatorios en los que compartirá experiencias relacionadas con su proceso de escritura y el reto de abordar el feminicidio a través de la literatura.

Es licenciada en biología y creación literaria, con una maestría en creación literaria. Pero fueron sus letras las que traspasaron fronteras, de Ciudad Juárez a una academia en Texas, Estados Unidos; en donde actualmente es profesora de creación literaria.

El interés por la escritura viene de la lectura, un hábito que cultivó desde pequeña viendo a sus padres leer siempre. “Eran unos lectores voraces” recordó. Las cartas también generaron un vínculo con la escritura. A través de ellas compartía con su mamá sentimientos y emociones, también las cosas que la angustiaban. “Y cuando me portaba mal escribía cartas disculpándome tan largas que parecían un papiro egipcio o un manifiesto”. De adolescente, le servirían para desahogarse de sus amores frustrados.

Sus poemas han sido publicados en The New York Times, Poets.org, Duende,The Normal School, entre otros medios. Treinta me habla de amor es su primer libro con un enfoque más literario, una novela narrada con poemas en la que aborda temas como el feminicidio y la depresión que sufrió y la llevó a intentar quitarse la vida cuando tenía 17 años.

Uno de los mensajes que quiere dejar en su paso por Bogotá es la importancia de quererse a uno mismo y de no cuestionar ese amor, “para no verlo como algo raro, sino al contrario, como algo común que debería celebrarse”, aseguró.

El protagonista de su próximo libro es Amilcar, un hombre que lleva el mismo nombre de su abuelo paterno, quien marcó con su muerte su adolescencia y a quien quiere rendirle un homenaje.

