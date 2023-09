¿Quién es la colombiana que está detrás del éxito de Mercado Libre?

Desde esta posición lidera el marketplace en los dos países. Hasta el momento su experiencia en la compañía ha resultado muy enriquecedora. Lo que más destaca es la calidad humana y las capacidades intelectuales de sus equipos de trabajo .”Todos los días me siento retada porque aprendo un montón, siempre hay un aprendizaje constante”, afirma.

De la consultoría al mundo digital

Monsalve es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes y tiene un Master of Business Administration, del Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria se ha involucrado en temas de eficiencia operativa, análisis financiero, investigación de operaciones , entre otros.

“Soy una fiel creyente de que en Colombia tenemos un montón de oportunidades y cosas por hacer. Siempre me he querido quedar en mi país, trabajando para él, y estando cerca de las personas que me rodean”, asegura.