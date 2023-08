Al menos 72 muertos por aludes y aguaceros en un estado indio del Himalaya

Derrumbes y desplomes de árboles

Destrucción en India por la inclemencia climática. Las autoridades no descartan que el número de víctimas mortales aumente. AFP / SANJAY KANOJIA | Foto: AFP / SANJAY KANOJIA

Shuku, el ministro jefe, dijo a la agencia de noticias Press Trust of India que tomará un año reconstruir la infraestructura destruida por las lluvias de este monzón, y estimó las pérdidas en unos 100.000 millones de dólares. “Es un gran desafío, un desafío como una montaña”, dijo.

Lluvias récord

Sin embargo, expertos locales dijeron que el desastre actual probablemente se debía a un urbanismo no regulado en una región vulnerable. “Es mala planificación y gobernanza lo que ha provocado muchos de estos daños”, dijo Anand Sharma, meteorólogo retirado del Departamento Meteorológico de India.