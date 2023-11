Alarmante: en lo que va de 2023, casi 18 millones de niños han sufrido hambre desde el momento mismo en que nacieron

El aumento del 135 % en la cifra de niños que pasaron hambre en 2022 con respecto al 2021, como revela un análisis de datos de la organización caritativa británica Save the Children, añade una dimensión desoladora al panorama global de crisis alimentaria.

En Etiopía y Somalia, hogar de aproximadamente la mitad de los 27 millones de niños sumidos en niveles alarmantes de inseguridad alimentaria en estos 12 países, la crisis alcanza dimensiones desgarradoras, destacó Save the Children.

La directora general de Save the Children, Inger Ashing, advierte sobre la inevitabilidad de consecuencias cada vez más brutales en la vida de los niños, si no se toman medidas contundentes. Ante este panorama sombrío, Save the Children insta a la acción inmediata durante la COP28, enfatizando en la necesidad de que se tomen medidas concretas contra el cambio climático.