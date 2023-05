Hay alerta de hambruna por sequía en Honduras, Guatemala y El Salvador

Autoridades de la zona conocida como “el Trifinio”, donde convergen las fronteras de Honduras, Guatemala y El Salvador, declararon este viernes una “alerta” para evitar que cerca de 140.000 pobladores caigan en “hambruna” por una sequía.

“Entramos en una alerta porque hay que evitar que la situación de crisis” por falta de alimentos que viven los pobladores “pase a hambruna a causa de la sequía por el cambio climático”, dijo a la AFP el director por Honduras, del Plan Trifinio, Jorge Aguilar.

El Plan Trifinio fue creado en 1997 en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para desarrollar esa zona de 7.584 km2 que tiene más de un millón de habitantes entre los tres países, con el 62% de los hogares en la pobreza.

La secretaria ejecutiva trinacional del Plan, la hondureña Liseth Hernández, dijo en rueda de prensa que “alrededor de 140.000 personas están en crisis alimentaria en diferentes etapas”, sobre todo en Guatemala y Honduras, que “no debe pasar a hambruna”.

Explicó que la sequía impide los cultivos que se siembran en mayo y los que comienzan en octubre, cuando a los pobladores se les están acabando las reservas de alimentos.

“No tenemos datos de que estemos en fase [...] de hambruna, que alguien se haya muerto porque no comió, no tenemos ese dato y esperamos no tenerlo”, abogó Hernández.

Lamentó que los fenómenos climáticos recurrentes han disminuido las áreas de los cultivos agrícolas en la zona, lo que ha agravado la producción de alimentos, junto al encarecimiento de los insumos.

En respuesta, para ayudar a la población, dijo que las autoridades de los tres países se enfocarán en “producir alimentos en corto tiempo” como “huertos familiares o comunitarios”, “sistemas de riegos en diferentes modalidades”, “cosechadoras de agua”, “cultivos adaptables a la sequía” y “viveros comunitarios”.

Corte de Guatemala confirma la exclusión del candidato favorito para las elecciones presidenciales

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) ha rechazado este viernes la apelación presentada por el partido Prosperidad Ciudadana (PC) para validar la candidatura del empresario Carlos Pineda a las elecciones de 2023, confirmando así su exclusión de la carrera presidencial en el país.

“Este tribunal hace del conocimiento que dictó auto por el que declaró, sin lugar, los recursos de apelación interpuestos (...) La Corte de Constitucionalidad reitera su compromiso por la defensa del orden constitucional con estricto apego a derecho, imparcialidad y total independencia”, ha informado en un comunicado.

El pleno constitucional ha desestimado así en sesión extraordinaria la apelación presentada por su formación, después de que la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guatemala, vetara la candidatura de Pineda a las elecciones presidenciales de 2023.

Poco después de conocerse la decisión, Pineda ha afirmado en su perfil de Twitter que “ganó la corrupción”. “La CC avala el fraude electoral y pierde Guatemala y nos quedamos sin democracia”, ha precisado, instando además en otro mensaje a votar nulo.

El empresario, que está al frente de las encuestas, también interpuso dos acciones de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), si bien sus intentos también fueron rechazados por el alto tribunal, ha recogido el diario ‘La Prensa Libre’.

El caso de exclusión de Pineda no es el único de cara a las elecciones presidenciales; durante las últimas semanas también han sido excluidos el candidato derechista Rafael Curruchiche, la líder indígena de izquierda Thelma Cabrera y Roberto Arzú, candidato de derecha.

Human Rights Wacth (HRW) exigió a Guatemala el pasado 1 de abril a poner fin a las exclusiones “aparentemente arbitrarias” de candidatos presidenciales, debido a que ponen en riesgo la celebración de elecciones “justas y libres”.

