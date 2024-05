Así es el escándalo de corrupción que le costó el puesto a la fiscal de Perú. Hay un narco colombiano involucrado

La historia del entramado de corrupción

“Voy a decir un poco de lo que no he dicho. En muchas ocasiones he escuchado a la señora Patricia Benavides decir que ella es pulcra, que está contra la corrupción. Y ella sabe de lo que estoy hablando, lo sabe muy bien”, dijo el colombiano en una entrevista al medio local Cuarto Poder.