Clara Elvira Ospina, desde Perú, analiza en SEMANA el escándalo de los lujosos relojes Rolex de la presidenta Dina Boluarte

Entonces, se dan cuenta de que a partir de junio del año pasado, ella aparece con un reloj Rolex de oro rosa que parece muy costoso, pero ellos no tenían claro qué tipo de reloj era, no sabían si era original o no. Entonces ellos publican la foto del recuento de los 14 relojes que ha lucido la presidenta durante el periodo que lleva en el gobierno y una vez que se revienta, todos los medios empiezan a rastrear las otras imágenes y descubren que hay mínimo tres y aparentemente cuatro relojes Rolex.

C.O.: La Fiscalía inicia una investigación y es cuando ella comete otro error táctico muy importante. Y es que pide aplazar la diligencia con un argumento que también se caía muy fácil. Y es que tenía una agenda apretada y resulta que aquí la agenda presidencial es por transparencia publicada. Entonces ella puso en la agenda cosas simultáneamente y al final no iba a nada.

En su momento se entendía que Boluarte, según era vicepresidenta, pero no tenía segundo vicepresidente, porque Vladimir Cerón fue inhabilitado. Entonces ella es la última en la línea de sucesión. Pero en el Congreso entienden que no tienen la aprobación de la ciudadanía y sería muy difícil que se caiga la presidenta y ellos se queden. No quieren correr el riesgo de que una protesta ciudadana termine llevándolos a irse del congreso. Entonces por eso es que no han dejado que se vaya del cargo.