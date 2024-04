El escándalo de los Rolex: Los secretos de la historia de lujos y joyas que tienen en peligro el mandato de Dina Boluarte en Perú

En diciembre de 2022, Dina Boluarte asumió como presidenta del Perú luego de haber sido durante año y medio la vicepresidenta del cuestionado Pedro Castillo. Ella no era tan cercana al mandatario de izquierda ni política ni ideológicamente, y él intentó un autogolpe de Estado en medio de escándalos de corrupción y un Gobierno inestable e impopular.

Si bien no fue elegida democráticamente, Boluarte se convirtió en la primera mujer presidenta del Perú, pero con su llegada tuvo que tratar con las protestas de los grupos de izquierda que respaldaban a Castillo.

El más famoso de la colección de al menos 14 relojes de Boluarte era uno de la marca Rolex hecho en acero y oro rosa. El precio de este artículo es de 14.775 dólares (alrededor de 55 millones de pesos colombianos). Para muchos, este tipo de lujos para la presidenta no es fácil de explicar con un sueldo de apenas 4.000 dólares mensuales (unos 15 millones de pesos).

Además, la polémica surge porque supuestamente uno de los relojes habría sido regalado por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, condenado por corrupción en 2015; luego del presente que habría dado a la presidenta, le aumentaron el presupuesto a su región. “El presidente tiene que registrar los regalos que recibe. La ley dice que los regalos son institucionales y no personales y deben registrar quién se los dio. Evidentemente, los regalos que generen conflicto de interés no se pueden recibir”, manifestó Clara Elvira Ospina, periodista colombiana radicada en Perú, a SEMANA.

Dina Boluarte ha intentado defenderse pobremente. Primero dijo que el reloj era “fruto de su trabajo”, a pesar de que los precios no concuerdan con sus ingresos. Luego, que era una reliquia y un regalo, pero el artículo tiene menos de diez años de haber salido al mercado. Finalmente, afirmó que lo usa muy pocas veces, pero, según las fotos que han salido a la luz, desde que llegó a la presidencia lo ha empleado en al menos 25 apariciones públicas.

Asimismo, ha evadido las citaciones de la justicia y evitado que peritos puedan revisar la autenticidad de los relojes y joyas. Todo esto, mezclado con argumentos de defensa contradictorios y evasiones a culaquier diligencia, programando eventos y encuentros que no estaban en su agenda en primer lugar y luego termina faltando a ellos para reunirse con cuestionados aliados políticos.

“Se abrió un frente que no tenía abierto, que es el de la idea de que es corrupta. Tenía críticas por ser negligente, ambiciosa de poder, por la represión de las protestas. Pero no era como ‘esta es una corrupta más’. Ese no era un tema. Sin embargo, ahora con los relojes y la situación de unos depósitos en su cuenta se ha abierto esa puerta”, afirmó la periodista colombiana.