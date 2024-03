Fiscalía allana la casa de la presidenta de Perú por presunto caso de enriquecimiento ilícito

Las autoridades peruanas allanaron la vivienda de la mandataria Dina Boluarte y la sede presidencial, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz del uso de unos relojes Rolex que la mandataria no habría declarado como parte de su patrimonio.

La mencionada orden de registro e incautación afecta a un vehículo marca Honda que figura a nombre de Boluarte, así como a la vivienda en la que la presidenta reside en Lima y cuyas puertas fueron forzadas por los agentes de la Diviac para llevar a cabo esta diligencia, al no obtener mayor respuesta.

En cambio, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, ha restado importancia a la operación y cree que se quedará en “solo una anécdota”. “Se va a dirigir a la Fiscalía cuando sea convocada. Ha pedido reprogramación y no se le ha concedido. Si juzga pertinente, dará declaración ante la prensa. Se está haciendo una tormenta donde no debería haberla, no es una crisis, ni creo que sea tan grave”, dijo, según La República.