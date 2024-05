Colombiano murió mientras dormía dentro de un carro en EE. UU.; estaba con otro sujeto y así fueron sus últimas horas

“Yo estoy muy triste porque él me llamó y yo no le contesté. Me llamó antes de morir, estaba ocupada, y no le devolví la llamada. No sé si me quería decir algo, no sé, no alcancé a hablar con él. Mi hermano era independiente, tenía un corazón muy grande, era demasiadamente noble, se preocupaba mucho por mi papá y mi mamá”, dijo la mujer.