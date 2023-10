Así fue la impresionante redada que lanzó Israel en Cisjordania; familiares del número dos de Hamás fueron detenidos

Entre tanto, las autoridades israelíes afirmaron que buscarán derrocar a Hamás, ante lo cual no se descarta una incursión terrestre en la Franja de Gaza. Se trataría de una operación “inminente” como ya le habrían informado al mandatario de Estados Unidos Joe Biden.

¿Cómo fue el operativo?

Estados Unidos pide no cerrar el paso a Gaza

Así como la Unión Europea y la ONU, Washington también aplaudió el arribo de vehículos con ayuda humanitaria desde Egipto a la Franja de Gaza, golpeada por la guerra, y exhortó a las partes en disputa a no cerrar la zona fronteriza de Rafah.

“Hemos sido claros: Hamás no debe interferir con el suministro de esta asistencia que salva vidas”, dijo Blinken. “Los civiles palestinos no son responsables del horrendo terrorismo (...) y no se les debe hacer sufrir por sus actos depravados”.