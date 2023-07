Atención: Mario Vargas Llosa es hospitalizado de urgencia por Covid-19; su familia pide privacidad

En las últimas horas, ha generado preocupación la salud del escritor Mario Vargas Llosa, debido a que el pasado sábado 1 de julio fue hospitalizado tras haber dado positivo por Covid-19.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado por parte de los tres hijos del ganador del Nobel de literatura, Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa y que fue compartido en las redes sociales.

El comunicado detalla que el escritor de 87 años está siendo tratado por excelentes profesionales y que está acompañado por todos sus familiares.

El escritor peruano y premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa fue hospitalizado por Covid-19. - Foto: AFP

“En vista del interés de los medios por el estado de salud de nuestro padre, hacemos público que está hospitalizado desde el sábado tras habérsele diagnosticado el Covid-19. Está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por su familia”, indican.

En el pronunciamiento solicitan el respeto a la privacidad de la familia y han pedido a los medios de comunicación que eviten cualquier especulación: “Rogamos a los medios de comunicación respetar en estos momentos su privacidad y la nuestra”.

Desde la mediática ruptura con Isabel Preysler, el autor ha encontrado consuelo en la compañía de sus hijos, quienes han estado cerca de él en los últimos meses. Especialmente Álvaro, quien ha sido su principal apoyo y ha sido el encargado de compartir la noticia en su perfil de Twitter.

Mario Vargas Llosa hospitalizado por Covid-19. - Foto: Captura de pantalla Twitter @AlvaroVargasLl

A pesar de su avanzada edad, Vargas Llosa ha demostrado una envidiable forma física en sus últimas apariciones públicas.

Cabe mencionar, que semanas atrás el autor de ‘La fiesta del chivo’ recibió la nacionalidad de República Dominicana con la promesa de pasar “una larga temporada” en este país caribeño, que inspiró la exitosa novela.

“Me propongo venir a la República Dominicana a trabajar”, dijo Vargas Llosa en el Palacio Nacional de Santo Domingo, junto al presidente Luis Abinader.

“Yo le he pedido, por esa decisión de pasar gran tiempo en el país, que acepte la ciudadanía dominicana y él ha aceptado esa ciudadanía”, declaró a la prensa Abinader.

El autor de la aclamada novela, publicada en el año 2000 y ambientada en la época de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quien se mantuvo en el poder entre 1930 y 1961 en República Dominicana, no precisó en qué fecha se instalará en el país, pero ahora se debe esperar cuál será el futuro del escrito cuando salga de la hospitalización por Covid-19. Sin embargo, aseguró que busca “pasar un período de exaltación y de verdadera realización”.

A diferencia del periodo que vivió República Dominicana en la época referida, Vargas Llosa considera actualmente que el país es un ejemplo para todo América Latina: “Creo que la República Dominicana es un ejemplo para América Latina, va en la buena dirección, sin lugar a dudas. Desgraciadamente, América Latina, como ustedes saben, atraviesa unos momentos muy difíciles, probablemente en la historia de América Latina no hay un momento tan difícil como el que estamos atravesando”, reflexionó el escritor, de acuerdo con el periódico local Diario libre.

El escritor, originalmente peruano, afirmó que este país caribeño “es un ejemplo de los problemas que tienen una solución” y la destacó del resto del continente al afirmar que “ha optado por una política cada vez más sensata y tomó mucha distancia con el resto de América Latina”.

Vargas Llosa recibió en 2016 el Premio Internacional de Literatura Pedro Henríquez Ureña, que otorga el gobierno dominicano.

Vargas Llosa recibió en 2016 el Premio Internacional de Literatura Pedro Henríquez Ureña, que otorga el gobierno dominicano. - Foto: AFP

En la ceremonia, el escritor aprovechó para decir que no viajaría a República Dominicana a retirarse, porque permanecería trabajando siempre: “El retiro no será, porque estaré siempre muy activo hasta el último día de trabajo. Pero me propongo venir a la República Dominicana fundamentalmente a trabajar, es lo que siempre he hecho”, afirmó.

*Con información de Europa Press y AFP.