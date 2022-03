Blue Origin anunció quién será el reemplazo de Pete Davidson en su nueva misión espacial

La compañía espacial de Jeff Bezos, Blue Origin, anunció que reemplazará a la estrella de Saturday Night Live, Pete Davidson, por un empleado experimentado en la próxima excursión supersónica de la compañía hasta el borde del espacio.

La compañía anunció el lunes que reemplazará a Davidson por su arquitecto jefe de su cohete suborbital, Gary Lai.

Davidson, quien se ha convertido, en varias ocasiones, en el centro de intriga de entretenimiento norteamericano debido a su relación con Kim Kardashian y sus negocios con Kanye West, ya había sido programado para volar como invitado junto a cinco clientes de pago a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin. Sin embargo, cuando Blue Origin anunció la semana pasada que tenía que retrasar ese vuelo, del 23 al 29 de marzo, para realizar pruebas terrestres adicionales en el cohete, la compañía también anunció que Davidson ya no podía unirse a la misión.

Lai, que ha estado con Blue Origin durante 18 años y posee varias patentes relacionadas con el diseño del cohete New Shepard, volará junto a cinco clientes de pago anunciados anteriormente. Incluyen a Marty Allen, inversor y ex CEO de una tienda de suministros para fiestas; Jim Kitchen, empresario y profesor de negocios; George Nield, ex administrador asociado de la Oficina de Transporte Espacial Comercial de la Administración Federal de Aviación; Marc Hagle, desarrollador inmobiliario de Orlando y su esposa, Sharon Hagle, que fundó una organización sin ánimo de lucro centrada en el espacio.

Nuevas iniciativas en marcha

Blue Origin y Sierra Space se han asociado para desarrollar Orbital Reef, una estación espacial operada y de propiedad comercial que se construirá en órbita terrestre baja, que comenzará a operar en la segunda mitad de esta década. Los compañeros de equipo de Orbital Reef incluyen a Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering y la Universidad Estatal de Arizona. La arquitectura espacial centrada en el ser humano de Orbital Reef está diseñada para ser un “parque empresarial espacial de uso mixto” que proporciona la infraestructura esencial necesaria para respaldar todo tipo de actividad de vuelos espaciales tripulados en órbita terrestre baja y se puede escalar para atender nuevos mercados.

El destino comercial de órbita terrestre baja de Nanoracks, en colaboración con Voyager Space y Lockheed Martin, se llama “Starlab”. Starlab está previsto para su lanzamiento en 2027 en un solo vuelo como una estación espacial comercial con tripulación continua dedicada a realizar investigaciones avanzadas, fomentar la actividad industrial comercial y garantizar la presencia y el liderazgo continuos de los EE.UU. en la órbita terrestre baja. Starlab está diseñado para cuatro astronautas y tendrá potencia, volumen y una capacidad de carga equivalente a la de la Estación Espacial Internacional.

Starlab albergará el Parque Científico George Washington Carver con cuatro departamentos operativos principales: un laboratorio de biología, un laboratorio de habitación de plantas, un laboratorio de investigación de materiales y ciencia física, y un área de banco de trabajo abierta, para satisfacer las necesidades de los investigadores y clientes comerciales para las actividades espaciales comerciales. La estación se construirá con un crecimiento flexible en mente, con interfaces tanto internas como externas a la nave espacial para permitir que Nanoracks expanda la arquitectura a medida que se identifican nuevas fuentes de demanda y surgen nuevos mercados.

El diseño de Northrop Grumman para un destino comercial modular en órbita terrestre baja se basa en décadas de experiencia en el apoyo a los programas comerciales, de defensa y de la NASA. El diseño aprovecha elementos probados en vuelo, como la nave espacial Cygnus que proporciona entrega de carga a la Estación Espacial Internacional, para proporcionar un módulo base para capacidades extendidas que incluyen ciencia, turismo, experimentación industrial y la construcción de infraestructura más allá del diseño inicial.

*Con información de Europa Press