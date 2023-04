Cámara de diputados de Rusia aprobó ley que prohíbe salir del país a los reservistas y llamados a las filas del Ejército

En medio de la tensión mundial derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, guerra que está próxima a completar 14 meses desde el inicio de la ocupación del ejército soviético a territorio extranjero, este martes 11 de abril se conoció que las autoridades rusas dieron luz verde a una ley que prohíbe salir del país a las personas que hacen parte de las reservas militares, y aquellos que han sido llamados a calificar servicio en dichas filas.

La ley, según detallan medios internacionales, se discutía desde hace algunos meses en medio de las preocupaciones por la masiva salida del país de personas que se oponen a la guerra o que se niegan a calificar servicio al Ejército, y que habían encontrado en el escapar del país, una solución a la situación.

Esta ley, que se conoce en medio de una aparente crisis en las filas rusas por cuenta del desgaste de las tropas tras meses de combates, implica que los ciudadanos llamados a calificar servicios con el Ejército ruso no pueden salir del país luego de que son notificados de que son requeridos por la milicia nacional, en una medida que no se levantará hasta que no comparezcan ante la correspondiente oficina de reclutamiento.

La guerra en Ucrania ha se acerca a completar 14 meses desde la orden de Putin para invadir territorios extranjeros. - Foto: AP

Lo anterior, también teniendo en cuenta que, según detallan medios internacionales, la legislación de ese país establece un plazo de dos meses para que reclutas, reservistas o llamados a calificar servicios puedan acudir a la respectiva oficina de reclutamiento tras ser notificados.

Además del permiso que les impide ahora salir del país, la legislación rusa también establece que si pasados 20 días tras el llamado a prestar servicios al Ejército, los ciudadanos no comparecen ante la institución, su permiso de conducción les será suspendido; una medida en la que también se les restringe la facultad para comprar inmuebles, e incluso acceder a algunos servicios bancarios.

Esta ley era un tema que se venía manejando con un gran impulso al interior de los órganos legislativos de Rusia, y que al ser votada, alcanzó una aprobación por parte de 394 de los diputados, en una votación que también implicó un caso de abstención, y que fue aprobada sin dar mayor espacio al debate.

En meses pasados, Rusia también había restringido el acceso a boletos de vuelo a personas comprendidas en la edad en a que es posible que sean llamados a reforzar el Ejército de su país, advirtiendo que eventualmente las fuerzas armadas de su país van a requerir el refuerzo de sus tropas, y para ello han de ‘echar mano’ de estos reservistas.

Desde el equipo de proponentes de la ley, citado por medios internacionales, se destacó la importancia de la aprobación de esta enmienda, señalando que además de corregir problemas del pasado que tradujeron en una diáspora migrante, también propenden por el que consideran “sagrado deber constitucional de servicio a la patria”.

La medida se conoce en momentos en que se ha advertido que las fuerzas de los dos bandos se encuentran mermadas y cansadas por los prolongado del conflicto. - Foto: REUTERS

Con la creación y aprobación de esta ley, Rusia adquirió además el derecho a crear un registro electrónico que busca contener a todos los hombres rusos que se encuentran en su territorio nacional, y que se encuentran en edad apta para ser llamados a prestar servicios si eventualmente son requeridos por las fuerzas militares.

Dicho registro, según refieren medios internacionales, también persigue que los convocados por el Ejército, no puedan advertir, en caso de negarse a atender al llamado, que no conocieron la notificación.

La medida también crea un registro de personas aptas para ser llamadas a calificar servicios. - Foto: AFP / Delil Souleiman

Si bien la aprobación de esta ley ha despertado algunas suspicacias sobre una eventual llamada masiva de jóvenes a prestar servicios y robustecer las filas en medio de la guerra, el Estado ruso ha salido a negar tal escenario señalando que simplemente se trata de una medida para ‘modernizar’ el registro.