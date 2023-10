China traiciona a Putin: empresa del gigante asiático dio poderosos radares a Grupo Wagner para hacer inteligencia; habrían sido usados para el motín

El gobierno de Xi Jinping ha sido un aliado de Rusia y más en estos años cuando Putin decidió invadir Ucrania. Desde ese momento, los dos presidentes y varios ministros se han reunido bilateralmente, generando un ambiente de amistad que no gusta para nada a Occidente.

Xi Jinping y Putin tienen grandes relaciones bilaterales. | Foto: via REUTERS

La empresa china que hizo la venta

Según un contrato comercial redactado en inglés y ruso y firmado el 15 de noviembre de 2022, la compañía Beijing Yunze Technology Co. Ltd vendió por 235 millones de yuanes (unos 31 millones de dólares) a Nika-Frut, una compañía de la galaxia Prigozhin, dos satélites de observación de muy alta resolución (75 cm) pertenecientes al gigante chino del sector espacial Chang Guang Satellite Technology (CGST).

Estados Unidos podría haber conocido este contrato y los contactos entre la empresa de China y el Grupo Wagner

El suministro chino de imágenes por satélite a la galaxia Wagner no sorprende a Estados Unidos. El departamento estadounidense de Comercio decidió el pasado 24 de febrero de 2023 incluir en su lista de sanciones a Beijing Yunze Technology Co. Ltd y al corredor de imágenes por satélite Head Aerospace Technology.