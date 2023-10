Cinco cardenales cuestionaron al papa por las uniones gays y el sacerdocio femenino

Sin embargo, los cardenales señalan que consideraron que la respuesta del papa no seguía la práctica de las ‘responsa ad dubai’ (respuesta preguntas), por lo que reformularon sus preguntas en una nueva misiva remitida el pasado 21 de agosto , a la que de momento, según aseguran, no han obtenido respuesta.

En ella, añaden que dada la “gravedad” del asunto de la dubia, especialmente en vista de la inminente sesión del Sínodo de los Obispos, juzgan su deber informar a los fieles, de manera que no queden “sujetos a confusión, error y desaliento”, sino que oren por la Iglesia universal y, en particular, “por el Romano Pontífice, para que el Evangelio sea enseñado cada vez más claramente y seguido cada vez más fielmente”.