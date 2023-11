Colombiano que tenía visa reveló error por el que le negaron la entrada a Estados Unidos

Estados Unidos, sin duda alguna, se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos más apetecidos por los colombianos, puesto que es un país que tiene numerosos atractivos turísticos. Además, brinda constantemente oportunidades laborales y académicas.

Sin embargo, es común que muchos connacionales no le den el mejor manejo posible a su visa, principalmente la de turismo, pues la utilizan para irse a trabajar por algunos meses a la nación norteamericana, pese a que está prohibido por las leyes migratorias.

El gigante americano, de igual manera, tiene regulaciones muy estrictas cuando se trata de ejercer algún tipo de empleo sin permiso. Las personas que cuentan con un visado de turista solo tienen autorización de permanecer en su territorio por un periodo máximo de 6 meses.

“El turismo legítimo generalmente no dura seis meses”, enfatiza la Embajada de Estados Unidos en su página web oficial, por lo cual esta práctica no es legal y puede tener graves consecuencias.

David Sagastuy, colombiano que fue deportado hace unos años, utilizó su cuenta personal de TikTok para compartir su experiencia y contar cuáles fueron los errores que cometió para que le negaran el ingreso a Estados Unidos.

Inicialmente, el joven relató que se fue a trabajar a ese país con su visa de turismo en más de una oportunidad. No obstante, señaló que en 2021 las autoridades migratorias lo detuvieron, pues su actitud era bastante sospechosa.

Estatus migratorio en línea para ver cómo va el proceso de visa | Foto: Getty Images

La visa de turismo dura 10 años | Foto: Getty Images

“Me inhabilitaron la entrada por cinco años y me anularon la visa. Esto pasó hace más de dos años y vengo a contarles mi experiencia. Yo desde los 16 años me iba a trabajar a Estados Unidos, y me quedaba hasta por seis meses. Lo hice como unas cuatro veces”, precisó.

Luego, agregó: “Tienen el registro de cuántas veces has entrado y salido, entonces ese fue el factor más importante para que no me dejaran pasar. Les di mi pasaporte y me pusieron un sticker naranja. Me hicieron más preguntas y me dijeron que ellos ya sabían que yo había venido a trabajar”.

El colombiano recalcó finalmente en el video que las personas que no tienen nada que demuestre que se van a devolver a Colombia son los principales sospechosos y, por lo general, no los dejan entrar a la nación norteamericana, así tengan visa.

“Los que van con visa de turismo, pero no están estudiando en la universidad y no tienen propiedades en Colombia, es muy probable que los vayan a devolver. Así que tengan presente no ir a los aeropuertos de Los Ángeles, Nueva York y Miami”, sentenció, hablando de su caso particular.