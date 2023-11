“Un país que no quiere que vayamos”: a colombiana le negaron visa y se indignó con trato recibido en la cita, ¿qué le preguntaron?

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues no a todos los colombianos les aceptan la solicitud de visa y a muchos les es negado el documento por diferentes motivos, entre ellos, las respuestas que se brindan en la entrevista con el agente migratorio en una cita previa solicitada por el interesado.

“Te hacen tres preguntas, ni te miran, están mirando el computador”, dijo, y agregó: “¿Saben qué me indigna más? Que no me haya ni mirado el tipo y que solo me haya medio saludado y me haya hecho tres preguntas”.