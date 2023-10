Visa americana: latino a quien se la negaron reveló cada pregunta que le hicieron; “dijo que no calificaba”

Latino contó su experiencia con la visa

¿Cuáles fueron las preguntas?

Pese a la espera, la petición terminó rechazada. “Quiero decirles que me negaron la visa. Me hizo muchísimas preguntas más, en comparación con las otras personas a quien yo vi y me dijo que no calificaba. Me siento triste, no lo voy a negar (...), pero entiendo no poder hacer nada para cambiar eso”.