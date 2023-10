Matthew Perry: esta fue la ‘sombría’ llamada al 911 que alertó de su muerte en el jacuzzi de su casa; ya se practicó la autopsia

El mundo del espectáculo sigue en conmoción por la inesperada muerte de Matthew Perry, quien le dio vida a Chandler Bing en la serie Friends . Su cuerpo fue encontrado en la tarde de este sábado (28 de octubre) y, de momento, las investigaciones no apuntan a que se tratara de un crimen, además no se halló rastro de estupefacientes.

Durante diez temporadas, sus apariciones en televisión le llevaron, no solo a fortalecer su trayectoria artística, sino a ganarse la admiración entre cientos de fanáticos. Pero su vida, alejada de las cámaras, estuvo marcada por varios ‘tropiezos’ de adicciones y alcoholismo que le condujeron a tomar terapia durante años.

“Cuando tengo peso es el alcohol, cuando estoy delgado son las pastillas (...). He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años”, dijo el actor en su libro autobiográfico Amigos, amantes y aquello tan terrible .

La ‘sombría’ llamada a emergencias