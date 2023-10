Muerte de Matthew Perry: este fue el mensaje de ‘adiós’ del actor de ‘Friends’ en redes sociales

Aunque no se ha conocido un reporte oficial por parte de las autoridades, existe una hipótesis relacionada con un posible ahogamiento (no hay relación con las drogas) . De igual manera, se ha descartado que se haya tratado de un posible acto criminal en contra del actor.

Elenco de 'Friends': Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox and David Schwimmer (Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images) | Foto: Ron Galella Collection via Getty