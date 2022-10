Matthew Perry se disculpa con Keanu Reeves por cuestionar por qué “sigue entre nosotros”

Hubo reacciones después de que los medios compartieran un extracto de sus próximas memorias, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, en el que Perry habla de la muerte en 1993 de su amigo, el actor River Phoenix y hace referencia a otro actor, Keanu Reeves.

“River era un hombre hermoso, por dentro y por fuera -demasiado hermoso para este mundo, resultó. Parece que siempre son los tipos con verdadero talento los que caen”, escribió Perry. “¿Por qué los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger mueren, pero Keanu Reeves sigue caminando entre nosotros?”.

“En realidad soy un gran fan de Keanu. Solo elegí un nombre al azar. Reconozco mi error. Me disculpo”, dijo el exprotagonista de la gran serie de televisión Friends, en una declaración a People.

“Debería haber usado mi propio nombre en su lugar”, manifestó el actor que le dio vida a Chandler Bing durante las diez temporadas de la exitosa serie.

Perry sugiere en Friends, Lovers and the Big Terrible Thing que alberga sentimientos amargos hacia la estrella de John Wick, pero no proporciona una razón.

El problemático actor, de 53 años, hizo su primera película, Una noche en la vida de Jimmy Reardon, en 1988 con el mejor amigo de Reeves, Phoenix. Se hicieron muy amigos durante el rodaje, lo que hizo que la prematura muerte de Phoenix por sobredosis de drogas, a los 23 años en 1993, fuera aún más desgarradora.

Asimismo, la estrella de Whole Nine Yards cita una vez más a Reeves, actualmente con 58 años de edad, al hablar de la muerte en 1997 de su amigo Chris Farley, con quien entabló amistad durante el rodaje de la comedia de 1988, Casi héroes.

“Hice un agujero en la pared del camerino de Jennifer Aniston cuando me enteré”, escribe en sus memorias y destacó allí que “Reeves sigue caminando entre nosotros”.

Estos textos de Matthew Perry contra la estrella de Speed fue suficiente para que la gente y los usuarios de las redes sociales en la Internet hablara, y además de los usuarios, varias celebridades como Lynda Carter tomaron Twitter para hablar sobre Reeves.

“Vamos... Keanu Reeves es como uno de esos pasteles congelados. No le gusta a nadie!”, tuiteó la estrella de Wonder Woman, de 71 años.

Matthew Perry reveló por qué terminó con todas las mujeres con las que salió

Matthew Perry reveló justo como una previa al lanzamiento de sus memorias, que saldrán a la venta el próximo primero de noviembre, que ha roto con casi todas las relaciones que ha tenido debido a sus inseguridades personales.

“Rompo con ellas porque tengo un miedo atroz a que descubran que no soy suficiente, que no importo y que estoy demasiado necesitado, y romperán conmigo y eso me aniquilará y tendré que tomar drogas y eso me matará”, confesó la estrella de Friends, de 53 años, a GQ el jueves antes de la publicación de sus nuevas memorias, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

“Por eso rompo con estas maravillosas mujeres que se han cruzado en mi camino”, reveló la estrella.

Al parecer, Perry se arrepiente de haber cortado demasiado pronto con muchas de estas mujeres, y señala que hay diez mujeres “en la faz del planeta” con las que “mataría por estar casado”, pero que han seguido adelante y están casadas y con hijos.