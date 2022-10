Matthew Perry, Chandler en ‘Friends’, casi muere por el consumo excesivo de drogas

El rostro de Perry es mucho más famoso que su nombre y todo porque fue uno de los seis amigos en la legendaria serie ‘Friends’, que estuvo al aire durante 10 temporadas y aunque acabó en 2004, aún sigue divirtiendo a millones de personas alrededor del mundo.

Perry le dio vida al cómico y sátiro Chandler, quien inicia la serie siendo un soltero empedernido con sed de ironía y termina siendo el esposo de Mónica, padre de mellizos y uno de los personajes más queridos de la producción, por su ternura, su humor y el amor que les profesa a su esposa y amigos.

Chandler y Matthew se parecen mucho, pero la realidad del actor en la vida real era totalmente diferente a la de su personaje, pues mientras se hacía más famoso, su vida se consumía en la adicción a las drogas y el alcohol.

En su libro Friends, Lovers and the Big Terrible Thing contó que a sus 49 años casi pierde la vida a causa de una perforación gastrointestinal producto del uso excesivo de opioides, que lo dejó dos semanas en coma, cinco meses en el hospital y otros nueve adicionales con una bolsa de colostomía.

“Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2 % de posibilidades de vivir… Me pusieron una cosa llamada máquina ECMO, que hace toda la respiración de tu corazón y tus pulmones. Lo llaman Ave María. Nadie sobrevive a eso”, le contó a la revista People.

Perry inició a grabar ‘Friends’ cuando tenía 24 años y en esa época manejaba el alcohol como cualquier persona, lo consumía socialmente y de forma individual en momentos específicos. Luego, pasaron los años y el descontrol inició, pero logró parar y hubo una temporada en específico donde él estuvo limpio.

“La temporada 9 fue el año en el que estuve sobrio todo el tiempo. ¿Y adivinen en qué temporada me nominaron a mejor actor? Pensé: ‘Eso debería decirme algo’”, declaró el actor, pero la dicha no duró mucho, pues volvió a recaer y llegó a un punto en que tomaba 55 pastillas de Vicodín al día y su peso llegaba apenas a los 60 kilos. “Si la Policía viniera a mi casa y me dijera: ‘Si bebes esta noche, te vamos a llevar a la cárcel’, comenzaría a empacar. Las adicciones son progresivas. Entonces se pone peor y peor a medida que envejeces”, expresó.

Sin embargo, resaltó que la compañía de sus compañeros de set fue fundamental y está infinitamente agradecido por ello. “Fueron comprensivos y pacientes… Es como los pingüinos. Los pingüinos, en la naturaleza, cuando uno está enfermo o cuando uno está muy herido, los otros pingüinos lo rodean y lo sostienen. Caminan alrededor de él hasta que el pingüino puede caminar solo. El elenco lo hizo por mí”, declaró haciendo referencia a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

Hasta el momento, Perry ha tenido que someterse a 14 cirugías de estómago, que él toma como “pequeños recordatorios” para mantenerse sobrio. También anunció que hoy se siente “muy saludable” y es una de las razones por las cuales decidió contar su historia. “Quería compartir mi vida cuando sintiera que estaba a salvo de volver a entrar en el lado oscuro… Tuve que esperar hasta estar bastante sobrio, y lejos del alcoholismo y la adicción, para escribirlo todo. Y lo principal era que estaba bastante seguro de que ayudaría a la gente”, afirmó.

Por ahora el actor está enfocado en lanzar su libro en noviembre y ayudar a personas con adicciones parecidas a las que él sufrió, pues declaró que de cinco personas que estuvieron conectadas al ECMO, cuatro murieron y él sobrevivió, una señal precisa para aprovechar su segunda oportunidad.