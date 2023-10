Lo último: murió Mathew Perry, protagonista de la popular serie estadounidense ‘Friends’

View this post on Instagram

¿Quién era Mathew Perry en ‘Friends’?

En una entrevista, el actor aseguró que no veía episodios de la serie porque le recordaban su relación con la drogadicción y el alcoholismo. “No puedo ver la serie porque estaba brutalmente delgado y me golpeaba mucho la enfermedad” , comentó en ese momento a CBC Radio.

El actor no podía ver la serie. | Foto: Getty Images for GQ

Si bien Matthew Perry se ha hecho mundialmente conocido por su papel de Chandler Bing en la exitosa comedia de los años 90, también ha aparecido series y programas como ‘Boys Will Be Boys’ , ‘Growing Pains’ , ‘Silver Spoons’ , ‘Charles in Charge’, ‘Sydney ’, ‘Beverly Hills, 90210′ , ‘Home Free’ , ‘ Ally McBeal’ o ‘The West Wing ’, entre otros.

Pero Perry no solo supo conquistar la pequeña pantalla, sino que destacó también por sus interpretaciones en largometrajes como ‘Fools Rush In’, ‘The Whole Nine Yards’, ‘Three to Tango’, ‘The Kid’, ‘17 Again’ y ‘Getting In’.