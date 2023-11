Latina a la que le negaron visa de EE. UU. logró, años después, obtener la residencia permanente, ¿cómo hizo?

Irse a vivir a otro país es una de las decisiones más difíciles de tomar, pero muchas personas optan por ello para encontrar una mejor calidad de vida, ya sea porque en sus países no han logrado ubicarse de la mejor manera o porque no hallaron las oportunidades para crecer en diferentes aspectos, especialmente lo laboral.

Su historia está llena de circunstancias y condiciones únicas, por lo que su publicación en la red social no debería ser tomada como un referente para migrar por otros, sino como una historia de vida particular.

Le negaron la visa y prohibieron su ingreso

“Lo más chévere de todo fue verles la cara a los de migración en el aeropuerto, porque ellos no entendían lo que estaba pasando, cuando yo solo salí [de Estados Unidos] con mi cédula; me decían: ‘¿dónde está tu pasaporte?’, y yo les decía: no importa dónde está mi pasaporte, yo solo quiero regresarme a Ecuador. Me preguntaron si había cruzado la frontera y yo les dije que no, que había venido por avión, pero no sabía dónde estaba mi pasaporte”, señaló.