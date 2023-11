Madre de Paula Durán expuso nueva relación de Sergio Vega: “sí esa es la mujer que escogió, está bien”

Gloria Iris Camargo, madre de Paula Durán, colombiana que murió hace unos meses en Estados Unidos, reapareció el fin de semana pasado en Instagram y reveló algunos detalles que pocos conocían sobre el deceso de su hija, quien fue diagnosticada con un cáncer terminal.

Igualmente, la mujer aprovecho el momento para desahogarse y contar que el esposo de la joven, Sergio Vega, tuvo comportamientos bastante reprochables mientras estuvieron todos juntos en la nación norteamericana. Asimismo, manifestó que fue cruel con ellos.

“Sergio cambió mucho conmigo. En los EE. UU. fue cruel con nosotros, nunca nos invitó a nada, nunca nos llevó un mercado. Fue muy difícil, cambió muchísimo y yo lo quería mucho. Para mí Sergio era como un hijo más. No le guardo rencor en mi corazón”, expresó inicialmente.

La madre de la colombiana, además, señaló que el huilense les hizo pasar un amargo momento durante el funeral de Paula, pues no dejó entrar a la hermana de la joven fallecida. Incluso, reveló que este no le deja ver a sus sobrinos, pese a que ella también vive en ese país.

“En el velorio pasaron también cosas. Nos llama la señora del funeral y nos dice que solamente podemos entrar el papá de Paula y yo, la hermana no. Sergio no autorizó y esa fue otra de las cosas que a mí me decepcionaron. ¿Cómo no la va a dejar entrar? Si ella era su hermana. Con ella nació, se criaron, dormían juntas, era su hermana”, precisó.

Luego, agregó: “Yo hablo con Sergio, tengo comunicación constante con él, veo a mis niños [nietos] todo el tiempo. Lo único es que mi hija Yesica Alejandra no ve a los niños, Sergio no es tan asequible en esa situación”.

Gloria Iris también mencionó en la publicación, la cual se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, que le preguntan mucho sobre la mujer que estaría saliendo actualmente con Vega, a lo que respondió que él tiene derecho a rehacer su vida.

Asimismo, recalcó que ella no tiene conocimiento alguno de que Sergio ya se hablara con esa persona desde que su hija estaba viva, y puntualizó que su intención no es dañarle la relación a nadie.

“Muchos me preguntan por qué Sergio anda con ella, la verdad no lo sé. Me han mandado muchas cosas y también tengo anécdotas de que he hablado con ella antes de que Paula muriera, pero el caso no es dañar ninguna relación. Sí esa es la mujer que él escogió, está bien. Él tiene derecho a rehacer su vida, es una persona joven”, concluyó.

Cabe mencionar que Sergio Vega, quien habría desactivado su cuenta de Instagram temporalmente, habló en exclusiva con SEMANA y afirmó estar sorprendido con las afirmaciones de la madre de su fallecida esposa.