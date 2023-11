Mamá de Paula Durán, colombiana que murió en EE.UU., rompe el silencio y destapa sus verdades sobre el esposo

Luego, agregó: “Yo hablo con Sergio, tengo comunicación con él, veo a mis niños [nietos] todo el tiempo. No compartí que Sergio, de inmediato, saliera a las redes a decir que mi hija ya había fallecido. En su momento me dolió muchísimo. Pasaron más cosas que no voy a decir y Sergio sabe muy bien cuáles son”.

Gloria Iris destapó finalmente en la grabación que Vega no tuvo la mejor actitud durante el funeral de la colombiana, pues no dejó entrar a la hermana de la joven fallecida. Sin embargo, recalcó que todavía le tiene un cariño muy especial.

“Lo único es que mi hija Yesica Alejandra no ve a los niños, Sergio no es tan asequible en esa situación. En el velorio pasaron también cosas. Sergio no autorizó su entrada y esa fue otra de las cosas que a mí me decepcionaron. A Sergio lo quiero, diferente, pero lo quiero y lo respeto. Es el papá de mis nietos”, concluyó.