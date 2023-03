Hijos de Paula Durán son separados tras su muerte; hermana publicó sentida despedida

La historia de Paula Durán, una colombiana que fue diagnosticada con cáncer terminal en Estados Unidos a comienzos de este año, conmovió a todo el país después de que su esposo, Sergio Vega, utilizó las redes sociales para difundir y hacer viral la compleja situación que estaba viviendo esta familia.

Pasado mes y medio de su muerte, la familia de la joven ha tenido que tomar difíciles decisiones en los últimos días, por lo que esta semana se conoció que los hijos de la huilense vivirán separados. Gloria Iris Camargo, madre de Durán, enfatizó en que su nieta mayor regresará al país con ella.

“Luciana se va conmigo. Mucha gente me ha preguntado por qué. Luciana está en una edad en la que necesita la presencia femenina. En este caso mi hija no está, pero estoy yo, que soy su abuela-mamá y que casi siempre he compartido con mi niña. Esa fue una petición de Paula. Ella me pidió que no la dejara nunca”, precisó en Noticias Univision.

El esposo de la colombiana no dejó pasar por alto la partida de la menor y le dedicó unas emotivas palabras de despedida en su cuenta personal de Instagram, donde le agradeció por enseñarle a ser un buen papá.

“Llegaste a mi vida cuando tenías dos años, desde el primer momento entre los dos se dio esa química, primero conquisté tu corazón y después el de tu hermosa madre. Contigo he aprendido muchas cosas, me diste la oportunidad de cumplir ese rol de padre para ti. Lo he disfrutado al máximo”, indicó Vega inicialmente.

Luego, agregó: “Disfrute cada cumpleaños tuyo, cada Navidad, cada momento contigo y doy gracias a Dios por ponerte en mi camino, siempre te apoyaré y te amararé. Hoy te llevas parte mi corazón. Solo le pido a Dios que siempre te proteja y que siempre me ames como desde el primer día, siempre estaré para ti y siempre seré tu papá. Te amo, mi Lolito hermosa”.

Igualmente, la hermana de Paula compartió este jueves una fotografía y aseguró que no podrá estar más junto a sus sobrinos, puesto que se separará de ellos. Además, indicó que alejarse de los pequeños será un proceso muy duro.

“Lastimosamente, hoy he sido separada de mis sobrinos, cuando yo quería seguir junto a ellos, sintiendo ese amor y ese cariño eterno, porque así será siempre. Solo le pido a Dios fortaleza para seguir continuando. Los amo con toda mi vida”, fue el mensaje de despedida que escribió Alejandra Durán para acompañar la postal.

La joven recalcó finalmente en su cuenta de Instagram que le prometió a su hermana, antes de que muriera el pasado 24 de enero, que iba a estar pendiente de sus hijos como si fueran de ella.

Cabe mencionar que Sergio Vega se despidió esta semana por última vez de su gran amor después de recibir las cenizas de la huilense, las cuales serán enterradas en Colombia, según contó Gloria Iris Camargo.

“Hoy te volví abrazar, volví a tenerte en mis manos. Te amaré por toda la eternidad, esposita mía. Cuando sea la voluntad de Dios estaremos juntos de nuevo por toda la eternidad. Nadie se va mientras exista alguien que la recuerde y tú siempre estarás en mi mente y en mi corazón”, expresó el hombre.

La madre de Paula Durán puntualizó en Univision que el regreso al país de Luciana, que tiene en la actualidad nueve años de edad, fue acordado previamente con Sergio, quien se quedará con sus otros dos hijos en California, Estados Unidos.