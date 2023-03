Sergio Vega respetó último deseo de Paula Durán y se despidió de su “princesa”; contó intimidad familiar

Gloria Iris Camargo, madre de Paula Durán, habló recientemente en exclusiva con Noticias Univision sobre los duros momentos que ha vivido su familia luego del deceso de la huilense, quien falleció el pasado 24 de enero debido a un fuerte cáncer.

Ante la partida de la joven, la mujer enfatizó que no ha sido para nada fácil su estadía en Estados Unidos, país al que llegó para compartir con su hija sus últimos instantes de vida. Además, señaló que la idea es volver a Colombia lo más pronto posible.

Doña Gloria alcanzó a ver a su hija antes de que muriera - Foto: Captura pantalla Juan Diego Alvira en Semana

La mujer, de igual manera, aprovechó el diálogo con la cadena norteamericana para revelar cuál fue el último deseo que le pidió Durán antes de morir y puntualizó que su nieta mayor regresará al país con ella, ya que precisó que necesita una figura femenina.

“Luciana se va conmigo. Mucha gente me ha preguntado por qué se va conmigo. Luciana está en una edad en la que necesita la presencia femenina. En este caso mi hija no está, pero estoy yo, que soy su abuela-mamá y que casi siempre he compartido con mi niña. Esa fue una petición de Paula. Ella me pidió que no la dejara nunca”, manifestó.

Camargo recalcó que acordó con Sergio Vega, esposo de Paula, que la pequeña de nueve años de edad regrese a Colombia y se forme con ella; mientras que sus otros dos nietos se van a quedar con él en California, Estados Unidos.

La madre de Pula confirmó que Luciana vivirá con ella en Colombia - Foto: Instagram @sergiovega228711

Paula Durán nunca ocultó su gran amor por sus hijas - Foto: @Instagram

En su cuenta personal de Instagram, el marido de Durán le dedicó unas emotivas palabras de despedida a la menor y confesó que no es su hija biológica. Además, le agradeció por enseñarle a ser un buen papá.

“Llegaste a mi vida cuando tenías dos años, desde el primer momento entre los dos se dio esa química, primero conquisté tu corazón y después el de tu hermosa madre. Contigo he aprendido muchas cosas, me diste la oportunidad de cumplir ese rol de padre para ti. Lo he disfrutado al máximo”, indicó Vega inicialmente.

Luego, agregó: “Disfrute cada cumpleaños tuyo, cada navidad, cada momento contigo y doy gracias a Dios por ponerte en mi camino, siempre te apoyaré y te amararé. Hoy te llevas parte mi corazón. Solo le pido a Dios que siempre te proteja y que siempre me ames como desde el primer día, siempre estaré para ti y siempre seré tu papá. Te amo, mi Lolito hermosa”.

Sergio vivirá en California con sus dos hijos - Foto: Instagram @sergiovega228711

Los colombianos se casaron en 2019 - Foto: Instagram @sergiovega228711

El sentido mensaje de Sergio estuvo acompañado de varias fotografías de los mejores momentos que compartió con la pequeña Luciana, quien vivirá de ahora en adelante con sus dos abuelos maternos.

Tras más de un mes de su partida, el esposo de Paula se despidió esta semana por última vez de su gran amor y recibió las cenizas de la huilense, las cuales serán enterradas en Colombia, según contó Gloria Iris Camargo.

“Hoy te volví abrazar, volví a tenerte en mis manos. Te amaré por toda la eternidad, esposita mía. Cuando sea la voluntad de Dios estaremos juntos de nuevo por toda la eternidad. Nadie se va mientras exista alguien quien la recuerde y tú siempre estarás en mi mente y en mi corazón”, escribió en Instagram.

La historia de la colombiana, Paula Durán, y su familia conmovieron al país - Foto: Instagram / Sergio Vega @sergiovega228711

Sergio aseguró que Paula murió en sus brazos - Foto: Twitter Sergiovega2228711

Gloria Camargo y Sergio Vega vivieron una dura perdida - Foto: Foto: SEMANA - Instagram @sergiovega228711

Cabe recordar que la mamá de Paula Durán admitió en SEMANA que la relación con Vega fue algo distante antes de que ellos llegaran a Estados Unidos y que no tenían una comunicación fluida.

La historia de la huilense, que fue diagnosticada con cáncer terminal en Estados Unidos, conmovió a todo el país después de que Sergio Vega utilizó las redes sociales para difundir y hacer viral la compleja situación que estaban viviendo.