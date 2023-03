“Te amaré por toda la eternidad”: este fue el emotivo mensaje de Sergio Vega a Paula Durán

Este lunes 27 de febrero, la familia de la colombiana Paula Durán recibió sus cenizas tras más de un mes desde que se confirmó su deceso en Estados Unidos, a donde había viajado casi un año atrás. La connacional murió por un cáncer que le había afectado su estómago y cerebro.

Su esposo, Sergio Vega, compartió en su cuenta de Instagram una imagen con el cofre y le dedicó unas palabras, como ha expresado en varios momentos de la enfermedad de su pareja y también tras su deceso.

Esta semana se cumplió un mes del deceso de Paula Durán. Foto: Instagram @sergiovega228711 - Foto: Foto: Instagram @sergiovega228711

“Hoy te volví abrazar, volví a tenerte en mis manos, te amaré por toda la eternidad esposita mía. Cuando sea la Voluntad de Dios estaremos juntos de nuevo por toda la eternidad”, fue el mensaje plasmado en esa red social.

“‘Nadie se va mientras exista alguien quien la recuerde’” y tú siempre estarás en mi mente y en mi corazón”, agregó el hombre que estuvo en ‘pie de lucha’ durante el proceso de la enfermedad.

Hace algunos días, cuando se cumplió un mes desde el fallecimiento de Paula, su esposo compartió otra dedicatoria junto a una fotografía de ella.

Un mes de su partida

“Hace un mes Dios hizo su voluntad y te convirtió en un ángel, para nosotros el angelito más hermoso que tenemos en el cielo (...) Vivirás por siempre en nosotros y especialmente en mí. Gracias Monita por haberme elegido entre millones de hombres para compartir contigo hasta el último suspiro de tu vida. Te amo y te amaré por siempre”, escribió Vega.

Iris Camargo, mamá de Paula Durán, confirmó que regresará a Colombia y en conversación con Univisión dijo hace algunos días que estaba a la espera de que fueran entregadas las cenizas de su hija. En sus palabras, el dolor que dejó la ausencia de la joven es “indescriptible” y hay momentos en los que asegura creer que todo lo que ha pasado en las últimas semanas no hace parte de la realidad.

Iris Camargo, mamá de Paula Durán, regresará a Colombia con una de sus nietas. - Foto: Captura pantalla Juan Diego Alvira en Semana

La señora Iris le contó al medio estadounidense que también ha recibido comentarios negativos y “dolorosos” de quienes, según ella, posiblemente no han enfrentado una situación similar. Univisión informó que la intención de Iris Camargo era poder traer a Colombia las cenizas de su hija, al ser su país de origen y que fue en común consenso con Sergio Vega.

Iris Camargo, madre de colombiana Paula Durán antes de viajar a Estados Unidos. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La mamá de Paula señaló que la tardanza para que estas fueran entregadas respondía a la documentación para poder sacarlas del país sin contratiempos. La mujer llegó a mediados de enero a Estados Unidos para acompañar a su hija, tras una lucha para recibir el permiso humanitario.

Inicialmente, habían indicado que estas se entregarían en dos semanas, pero el lapso se fue extendiendo con el paso de los días. La hija mayor de Paula Durán regresará al país con su abuela y, según contó la señora Iris al medio norteamericano, esa fue una petición que le había hecho su hija.

Madre de Paula Durán - Foto: Foto: SEMANA - Instagram @sergiovega228711

A los interrogantes sobre por qué la menor no continuará en Estados Unidos, ella amplió que Luciana (la menor) estaba en una edad en la que necesitaba una figura femenina. Justamente en esta jornada, Sergio Vega confirmó que la pequeña estará con Iris Camargo, tras compartir varias fotografías junto a la niña y con las que aprovechó para agradecerle por el tiempo compartido.

“Llegaste a mi vida cuando tenías 2 años. Desde el primer momento entre los dos se dio esa química, primero conquisté tu corazón y después el de tu hermosa madre. Contigo he aprendido muchas cosas, me diste la oportunidad de cumplir ese rol de padre para ti, lo he disfrutado al máximo. Disfruté cada cumpleaños tuyo, cada navidad, cada momento contigo, doy gracias a Dios por ponerte en mi camino, siempre te apoyaré y te amaré”, expresó Sergio Vega.

El tercer hijo de Paula nació cuando ella había sido diagnosticada con cáncer de cerebro y estómago - Foto: Instagram @sergiovega228711

Madre de Paula Durán vendió tamales

Iris Camargo es la madre de Paula Durán, historia que conmovió a Colombia, por cuenta del pedido que hizo su esposo, Sergio Vega para que le habilitaran una visa humanitaria a los padres de su esposa y así ellos pudieran acompañarla en la fase final de su vida, toda vez que el cáncer terminal ya no daba esperanzas. Como el país conoció, Paula Durán murió y su familia alcanzó a viajar a Estados Unidos para despedirse de ella.

La mamá de Paula Durán llevaba más de un mes en Estados Unidos - Foto: SEMANA

Desde el 19 de enero, cuando Iris Camargo y Eder Durán llegaron al encuentro de su hija en Estados Unidos, ella, como abuela de los tres pequeños, se puso al frente de la familia. Y cinco días después de su llegada, Paula falleció. Desde entonces reorganizaron su vida y ahora, un mes después, la familia ha tomado nuevas decisiones para emprender.

Colombiana Paula Durán aparece en video con un sentido mensaje de ayuda - Foto: Foto del video publicado desde la cuenta en Instagram de Sergio Vega

En entrevista con Noticias Univision 14, Iris Camargo aseguró que su visa humanitaria le permitió pisar territorio estadounidense. No obstante, aseguró, no es fácil sostenerse en ese país, económicamente hablando, y por ello ha tenido que vender tamales. Según dijo, recurrió a cuanta vía del rebusque mientras las autoridades de Estados Unidos le entregaban las cenizas de su hija.

Paula Durán falleció el 24 de enero del presente año - Foto: Instagram: Sergio Vega

Antes, sostuvo, no regresaría a territorio nacional. “No es fácil. Cada que comienza un día o termina un día abro mis ojos y pienso todavía que no es cierto (que su hija murió). Es un dolor muy fuerte hay mucha gente que me escribe cosas muy feas (...). Solo les puedo decir que el dolor de perder un hijo es el dolor más grande que puede sentir una persona y no le deseo ese dolor a nadie”, aseguró.

La mujer indicó que han vivido momentos muy duros - Foto: Captura pantalla Juan Diego Alvira en Semana

Sobre la venta de tamales en California, Iris Camargo aseguró que había contado con la solidaridad de varias personas. “Hay muchas personas que me han ayudado. Recurrí a hacer tamales y creo que voy a hacer otra actividad para cubrir un poquito los gastos mientras llega el día de irme”, contó en su momento.