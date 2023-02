Madre de Paula Durán vende tamales en Estados Unidos: contó qué ha pasado tras la muerte de su hija

Iris Camargo es la madre de Paula Durán, historia que conmovió a Colombia, por cuenta del pedido que hizo su esposo, Sergio Vega para que le habilitaran una visa humanitaria a los padres de su esposa y así ellos pudieran acompañarla en la fase final de su vida, toda vez que el cáncer terminal ya no daba esperanzas de vida. Como el país conoció, Paula Durán murió y su familia alcanzó a viajar a Estados Unidos para despedirse de ella.

Desde el 19 de enero, cuando Iris Camargo y Eder Durán llegaron al encuentro de su hija en Estados Unidos, ella, como abuela de los tres pequeños, se puso al frente de la familia. Y cinco días después de su llegada, Paula falleció. Desde entonces reorganizaron su vida y ahora, un mes después, la familia ha tomado nuevas decisiones para empreder.

En entrevista con Noticias Univision 14, Iris Camargo aseguró que su visa humanitaria le permitió pisar territorio estadounidense. No obstante, aseguró, no es fácil sostenerse en ese país, económicamente hablando, y por ello ha tenido que vender tamales. Según dijo, recurrió a cuanta vía del rebusque mientras las autoridades de Estados Unidos le entregan las cenizas de su hija y ella regresa a Colombia. Antes, sostuvo, no regresará a territorio nacional. “No es fácil. Cada que comienza un día o termina un día abro mis ojos y pienso todavía que no es cierto (que su hija murió). Es un dolor muy fuerte hay mucha gente que me escribe cosas muy feas, me dicen cosas dolorosas que nadie entiende y muy seguramente nunca han tenido que pasar por esta situación. Solo les puedo decir que el dolor de perder un hijo es el dolor más grande que puede sentir una persona y no le deseo ese dolor a nadie”, aseguró.

Sobre la venta de tamales en California, Iris Camargo aseguró que ha contado con la solidaridad de varias personas. “Hay muchas personas que me han ayudado. Recurrí a hacer tamales y creo que voy a hacer otra actividad para cubrir un poquito los gastos mientras llega el día de irme”, contó. Cuando el citado medio le consultó por la demora en la entrega de las cenizas de Paula Durán, Camargo señaló: “me dicen que me entregaban las cenizas a las tres semanas, iban a hacer lo posible por que fueran dos, y ya vamos para la tercera y todavía no las tengo. Pero en la funeraria dicen que ya las cenizas están. Lo que falta es la documentación para poder sacarla del país, porque las cenizas van para Colombia también”.

De acuerdo con Iris Camargo, el objetivo de ella y de su esposo es estar en marzo en Colombia. De hecho, le reveló a Univisión que ya acordó con Sergio Vega, quien quedó viudo, que una de sus nietas regresará con ella a Colombia y se formará con ella. Lucía, de 9 años de edad, es la hija de mayor que dejó Paula Durán. La otra menor es Julieta, de 4 años de edad, y Juan José, el menor recién nacido. El acuerdo es que Lucía regresará a Colombia y los otros dos menores se quedarán en California con Sergio.

“Luciana se va conmigo. Mucha gente me ha preguntado por qué se va conmigo. Luciana está en una edad en la que necesita la presencia femenina. En este caso mi hija no está, pero estoy yo, que soy su abuela-mamá y que casi siempre he compartido con mi niña. Y esta también fue una petición de Paula. Ella me pidió que no la dejara nunca”, aseveró.

Al margen de las declaraciones de Iris Camargo y en medio del profundo dolor manifiesto, su esposo Sergio Vega publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se le ve reanudando sus labores como entrenador de un equipo de fútbol, al que le ofreció excusas por “haber parado” un torneo en el que se tenía previsto que los jóvenes participaran. “Batallé con mi esposa (...) hoy en día tengo a un angelito que me cuida”, dijo Vega en el video publicado en sus redes sociales “muchas gracias por apoyar a todos estos niños”, expresó en un pequeño discurso frente a los niños.

“Hoy retomamos nuestra labores diarias, organizo un Torneo de Niños en Concord California donde participan más de 300 niños, debido a toda la situación que Dios nos puso en el camino, durante 3 meses tuvimos que parar”, dijo Sergio en el mensaje difundido en su cuenta de Instagram. “Hoy iniciamos de nuevo y le hicimos un bonito Gesto a mi amada Esposa, recibí el cariño de todos, muchas gracias a toda la comunidad Latina que se unió y me apoyó”, dijo el colombiano y continuó: “Dios me los Bendiga siempre, volvimos a nuestras tareas diarias y pedimos a Dios que nos llene siempre de Fortaleza y Tranquilidad. Tengo muchos motivos para seguir adelante”.

La colombiana Paula Durán tenía un tumor maligno de cuatro centímetros en el cerebro y estaba embarazada. Tras una junta médica determinaron sacar al bebé, por cesárea, y al día siguiente la operaron de la cabeza. Desafortunadamente para los galenos, a Paula no se le pudo extirpar todo el tumor para no causarle ningún tipo de daño cerebral. El cáncer resultó ser muy agresivo, se expandió y llegó hasta el estómago.

Sergio Vega, esposo de Paula Durán, utilizó sus redes sociales para difundir la compleja situación que estaban atravesando. La historia conmovió al país y gracias a muchas personas recibieron ayuda para que los padres de Paula obtuvieran una visa humanitaria y vieran a su hija antes de que muriera.