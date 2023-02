Mamá de Paula Durán reveló último deseo de su hija, que afectará a yerno: “esa fue la petición de ella”, contó

El pasado 24 de enero se confirmó el deceso de Paula Durán después de varios meses de luchar contra un fuerte cáncer cerebral. La joven falleció en Concord, Estados Unidos, país al que llegó en busca de un mejor futuro para su familia.

“Tenemos un angelito más que nos cuida en el cielo. Me siento tranquilo porque sé que di el 101 %. Traté de robarle muchas sonrisas a esa mona hermosa. Como dijo una amiga, ella murió estando viva y lo más bonito es que murió en mis brazos. La abracé y estuve ahí, hasta el último suspiro. Fuimos muy felices, tuvimos momentos de tormenta, pero siempre pudimos superarlos”, expresó Sergio Vega, esposo de la huilense, en aquel momento.

Paula Durán falleció en Estados Unidos. - Foto: Redes sociales

Tras más de un mes de la partida de Paula, la madre de la joven, Gloria Iris Camargo, reapareció este fin de semana y aseguró en Noticias Univision que la situación no ha sido fácil las últimas semanas. Además, señaló que la idea que tienen con su marido es volver lo más pronto posible a Colombia.

La mujer, adicionalmente, aprovechó el diálogo con la cadena norteamericana para revelar cuál fue el último deseo que le pidió Durán antes de morir y puntualizó que su nieta mayor regresará al país con ella, ya que precisó que necesita una figura femenina.

“No es fácil, a veces abro mis ojos y pienso que no es cierto. El dolor de perder un hijo es el dolor más grande que puede existir. La funeraria dice que ya las cenizas están. Lo que falta es la documentación para poder sacarla del país, porque las cenizas van para Colombia”, indicó inicialmente.

Sergio Vega con sus hijos. - Foto: Instagram @sergiovega228711

Paula Durán habría pedido que su hija mayor regrese a Colombia. - Foto: @Instagram

El tercer hijo de Sergio y Paula nació cuando su esposa ya había sido diagnosticada con cáncer. - Foto: Instagram @sergiovega228711

Luego, agregó: “Luciana se va conmigo. Mucha gente me ha preguntado por qué se va conmigo. Luciana está en una edad en la que necesita la presencia femenina. En este caso mi hija no está, pero estoy yo, que soy su abuela-mamá y que casi siempre he compartido con mi niña. Esa fue una petición de Paula. Ella me pidió que no la dejara nunca”.

Camargo recalcó en el informativo estadounidense que acordó con Sergio Vega, quien quedó viudo, que Lucía, de 9 años de edad, regrese a Colombia y se forme con ella, mientras que sus otros dos hijos se queden con él en California.

Hay que recordar que la mamá de Paula Durán admitió en SEMANA que la relación con Vega fue algo distante antes de que ellos llegaran a Estados Unidos y que no tenían una comunicación fluida.

“Con Sergio hace rato no hablamos. Tenemos muchas cosas que hablar, tenemos muchas cosas que decidir. Tenemos muchas cosas que unir, porque una sola persona no puede con todo esto. Hay tres niños, hay un bebé chiquito, y está Paula. Entonces, tenemos trabajo”, expresó en aquella oportunidad.

Gloria Iris Camargo aseguró que la relación con Sergio era distante. - Foto: Captura pantalla Juan Diego Alvira en Semana

Gloria Camargo y Éder Duran, los padres de Paula, fueron recibidos por su yerno en EE. UU. - Foto: juan diego alvira

Sergio Vega pidió ayuda para que los padres de Paula Durán pudieran ir a Estados Unidos. - Foto: Instagram: Sergio Vega

Filialmente, manifestó: “Quisiera saberlo. Hay un montón de preguntas, hay un montón de ideas y sensaciones que se tienen que hablar. Somos seres humanos, cada uno tenemos diferentes formas de pensar”.

La historia de la huilense, que fue diagnosticada con cáncer terminal en Estados Unidos, conmovió a todo el país después de que su esposo, Sergio Vega, utilizara las redes sociales para difundir la compleja situación que estaban atravesando.