Xóchitl Gálvez, de vender gelatinas a buscar la presidencia de México

“Llegaron a vivir aquí porque económicamente no les alcanzaba”, dice su prima Norma Angélica Ruiz, odontóloga de 68 años, mientras recorre la casa de los abuelos que acogió a los Gálvez Ruiz y sus cinco hijos. Ocupaban un cuarto donde aún cuelgan fotografías de Xóchitl adolescente con su familia . “Mentira que eran tan pobres, es de las casas más grandes del pueblo”, sostiene no obstante Dalila García, comerciante del mercado de Tepatepec. Pero Ruiz señala recuerdos de esa precariedad. “Como no había refrigerador, arriba, en esas vigas, se colgaban las famosas gelatinas en canastas”.

La empresaria y senadora Xóchitl Gálvez se perfiló el miércoles como la principal candidata presidencial de la oposición en México, pero hay dudas sobre sus posibilidades reales de que eche de la presidencia al partido gobernante de centroizquierda en las elecciones de 2024. (Photo by Arturo Hernández / Eyepix Group) (Photo credit should read Arturo Hernandez / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images) | Foto: Future Publishing via Getty Imag