“El enemigo es Hamás y tiene que desaparecer”: esposa colombiana de un secuestrado por ese grupo terrorista envía mensaje al presidente Petro

“Lo llamo al teléfono, él me contesta y me dice que todo está bien y que estaba ayudando a sacar a las personas”, relata.

Mientras eso sucedía, la mujer tuvo que meterse al búnker que estaba en su casa para estos casos; “tuve una sensación en mi corazón de que algo no estaba bien ”, le dice a SEMANA , asegurando que en su última conversación con su esposo ella le manifestó estar preocupada por los terroristas y él le dijo que no se preocupara porque “iba a volver a casa”.

La última llamada fue de 34 segundos y, después de eso, Rebecca perdió toda comunicación con él. 30 minutos después intentó llamarlo, pero su celular ya no tenía señal. “Hasta el mediodía, uno de sus amigos me llamó llorando diciéndome que fuera fuerte”, comentó.

Hace un mes que ella está tomando calmantes y con una terapeuta psicológica, y solo el domingo pasado le contaron la historia real a su hijo de dónde estaba su papá. Ya no es la historia de que está “trabajando”, la mamá le explicó que su padre estaba con personas “muy malas”. Por medio de un muñeco se le explicó que no lo dejan salir y lo están buscando.

“Ellos son mártires de la guerra, no les importa el sexo, la ideología, no les importa nada, quieren matar a judíos, quieren terminar con los judíos, pero el que se le atraviese en el camino también van a asesinarlo” , dijo Rebecca.

Un llamado al presidente Petro

Rebecca ha sufrido un mes la ausencia de su esposo, aún más cuando no hay información de nada por motivos de seguridad. “Si Israel no trae a todos estos secuestrados junto a los otros no habrá un logro, no habrá un triunfo, tienen que devolver a los ciudadanos y devolverme a mi esposo vivo”, le dijo a SEMANA.