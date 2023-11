MUNDO

Benjamin Netanyahu habla sobre Gaza: “Israel tendrá, por una duración indeterminada, la responsabilidad global de la seguridad”

“Hemos visto lo que ha pasado cuando no la tenemos. Desde que no tenemos responsabilidad en materia de seguridad, asistimos a la erupción del terror de Hamás a una escala que no podíamos imaginar”, agregó el primer ministro de Israel.