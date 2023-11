Sergio Vega, esposo de Paula Durán, destapó tema legal que tuvo con su suegra y reveló que le dio “$ 220 millones”

La mujer, de igual manera, señaló que el huilense les hizo pasar un amargo momento durante el funeral de Paula, pues no dejó entrar a la hermana de la joven fallecida. Incluso, reveló que este no le deja ver a sus sobrinos, pese a que ella también vive en ese país.

Ante estas acusaciones, el huilense no se quedó callado y habló en exclusiva con SEMANA , donde afirmó estar sorprendido con las afirmaciones de la madre de su fallecida esposa, con quien tenía, aparentemente, una buena relación.

“No me imaginé en ningún momento que doña Iris, la mamá de mi esposa, saliera a decir esas cosas, a realizar esas acusaciones que en este momento perturban mi vida y dañan mi imagen. Jamás haría eso. No entiendo por qué dice eso. No sé qué busca”, expresó Vega.