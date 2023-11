La promesa de campaña de Trump: “Voy a cancelar rápidamente las visas de estudiantes de todos los simpatizantes de Hamás”

Desde su primer mandato, Trump se ha hecho conocido como uno de los presidentes y candidatos más polémicos, y esta vez no fue la excepción, pues desde Florida, envió un mensaje a los simpatizantes del grupo terrorista Hamás.

Como ya había hecho en los dos anteriores, el exmandatario optó por no participar en el debate organizado en Miami (Florida), un ejercicio inútil, según él, dada su gran ventaja en las encuestas.

Dieciocho kilómetros

“ No creo que haya necesidad de participar en el debate, pues él (Trump) aventaja en las encuestas y va a ser nuestro próximo presidente”, expresó la jubilada Yumari Sotolongo, asistente al mitin.

Macy Lafuente, una estadounidense de origen cubano, no quería perderse la visita de Trump. “Necesita nuestro apoyo más que nunca”, dice esta seguidora de 52 años. “Quieren enjuiciarlo para que no pueda presentarse a las elecciones, lo que me parece injusto. Tiene que saber que estamos con él, que lo necesitamos y lo apoyamos”, añade.