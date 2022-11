Conmoción en México: niño murió ahogado en una clase de natación del colegio

La familia del menor acusa al colegio de negligencia, porque no han recibido una explicación sobre lo que pasó.

“No puede ser que sea un día normal, que les valga madre”, fue el reclamo que hizo este martes frente a los medios Juan Leonardo, el padre del niño de seis años, completamente conmocionado en la puerta del Colegio Williams, ubicada en la Alcaldía Benito Juárez en México DF la capital. El plantel abrió normalmente este martes, después de haber emitido un comunicado el día anterior por Twitter, sobre los hechos que sucedieron el lunes.

Las imágenes que se repiten una y otra vez en medios mexicanos son las del papá del menor siendo entrevistado por varios medios en frente del colegio, mientras intenta entrar a las instalaciones.

Los hechos sucedieron este lunes, pero el martes los padres de Abner se rodearon de familiares y padres de otros niños, para pedir con vehemencia explicaciones a los representantes del colegio por los hechos. “Que den la cara, mataron a Abner”, dice la voz de una mujer, familiar del niño, quien más adelante añade: “no nos han contactado ni nos han enfrentado”, se escucha en medio de decenas de personas.

De acuerdo con información de Telemundo y varios medios mexicanos, se confirma que este martes los familiares ingresaron a la escuela buscando al director, mientras padres de familia de otros niños cerraron la calle, llevando carteles que decían “Asesinos”, “Colegio Williams Asesinos”, también llevaban el mensaje “Justicia para Abner”.

La información que ha recibido la familia del pequeño Abner tras su muerte los deja con la única certeza de que el colegio ha sido completamente negligente.

“Mi hijo llegó bien a la escuela, llegó a las 7:30 como siempre, no quería ir a nadar, entró, nos despedimos, nos abrazamos... Nos hablaron a las 9:30 de la escuela (diciendo) que mi hijo había tenido un percance en la alberca (piscina), no nos dieron más información, no nos dijeron qué había sucedido...”, fue lo que publicó el papá del pequeño Abner en redes, explicando lo que pasó. Dice que llevaron al menor a una clínica, mientras tanto era muy poca la información que le daban. Finalmente les notificaron que el niño había muerto.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con lo que confirman medios locales como Telemundo y Milenio, fue una niña compañera del pequeño la que se dio cuenta de que Abner estaba en el fondo de la piscina; ella trató de sacarlo, pero no lo logró, así que gritó pidiendo auxilio hasta que una maestra lo sacó.

Según la información que habría sido confirmada por la tía del menor, la profesora que lo sacó de la piscina y lo reanimó era maestra de español y no una experta en natación ni en primeros auxilios. Según la denuncia, pasaron 40 minutos desde que pasó eso hasta que decidieron llevarlo al hospital.

La jefe del gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que había hablado con la familia del niño y que la Fiscalía iniciaría una investigación. El padre del pequeño insiste en que lo único que quiere es el cierre. “Ella me dijo que nos va a apoyar, pero yo quiero que cierren la escuela”, declaró el papá de Abder, según Telemundo.