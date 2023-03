Conmovedor: abuelo pidió que le tatuaran el rostro de su esposa fallecida, así reaccionó

El “hasta que la muerte los separe”, que suele ser una frase común cuando se contrae matrimonio y se hace como un compromiso de amor y fidelidad, es la consigna que marcó las vidas de Waldir Spalato y Lourdes.

Una infección renal fue la enfermedad que terminó por separar sus caminos, pero no acabó con el recuerdo.

Como una muestra del sentimiento por quien durante más de medio siglo fue su ‘alma gemela’, el hombre de 83 años le hizo una ‘atípica’ petición a su nieta: quería tatuarse el rostro de su esposa en un brazo. La imagen de Lourdes, quien residía en el estado brasileño de São Paulo, fue diseñada por Fernanda Spalato.

Lourdes, brasileña que falleció, estuvo casada por casi 60 años. - Foto: Instagram @ferspalatotattoo

La nieta de la pareja de enamorados compartió parte del proceso en su cuenta de Instagram junto a una descripción en la que contó que su abuela estuvo ‘ayudándole’ en cada trazo y que ella estaría ‘inmortalizada’ no solo en la piel, sino en sus corazones. Ese clip fue compartido a comienzos de este mes y conmovió a quienes pudieron apreciar el resultado.

“Se eternizaron en piel y corazón”

“Creo que este pequeño video no necesita un pie de foto. ¡Fue hermoso, estuvieron casados casi 60 años, y ahora se eternizaron en piel y corazón! Sé que la abuela estaba ayudándome en cada paso y sosteniendo su mano”, dijo Fernanda junto a videos de Waldir y Lourdes en uno de los tantos momentos compartidos.

“Tuvo una pequeña lesión antes de la sesión, que se veía justo encima de la nariz, pero ya nos estamos ocupando de la cicatrización”, añadió. También difundió los detalles que tuvo en cuenta para que su abuelo tuviera el ‘mejor’ recuerdo de su esposa fallecida con una fotografía de cuando ella era joven.

La joven compartió la conversación que tuvo con su abuelo, en la que este le manifestaba la intención de tener un tatuaje de su pareja. Ese fue el preámbulo con el que se empezó a preparar todo para que ese propósito fuera una completa realidad.

Abuelo brasileño quiso rendir homenaje a su esposa fallecida. - Foto: Instagram / @ferspalatotattoo

“Dios mío, qué cosa más bonita”, “No hay forma de no emocionarse”, “Simplemente no hay más lágrimas en mí, después de este video”.

Hombre recibió un emotivo regalo

Con motivo de su cumpleaños, un hombre recibió un obsequio que probablemente se sumará a los recuerdos más notorios que haya recibido. En video quedó registrado el episodio que no solo removió los sentimientos del protagonista, sino de cientos de personas en internet.

Cuando destapó el regalo se encontró con un oso de peluche, a simple vista, sin algo adicional para llamar la atención. El semblante del cumpleañero cambió cuando oprimió el obsequio y lo que escuchó fue la voz de su esposa fallecida, ante lo cual no pudo evitar romper en llanto.

Con motivo de su cumpleaños, un hombre recibió un particular regalo a un mes de la muerte de su esposa. - Foto: TikTok @claudiayukari

Su esposa había muerto un mes atrás y la emoción de los asistentes, quienes ya sabían sobre la particularidad del regalo, fue perceptible cuando le insistían en que lo abriera cuanto antes. El video tenía de fondo la canción de Tercer Cielo No llores por mí, que suele ser uno de los temas ‘icónicos’ para rendir tributo a un ser querido.

En internet las reacciones fueron divididas, pues para algunos se trató de un obsequio conmovedor; sin embargo, algunos consideraron que no era un regalo apropiado porque agudizaba el dolor por la pérdida. El clip superó los dos millones de ‘me gusta’ en TikTok.

“Es el peor regalo que le pueden dar porque el dolor estará ahí siempre que vea ese osito”, “Yo no estoy llorando, ustedes están llorando”, “Yo nunca estaría de acuerdo con ese tipo de regalos”, “Se me hizo un nudo en la garganta. No me imagino lo que ha de significar para él que ya no esté”, “Las personas que se aman así no deberían separarse”, “Era su cumpleaños para disfrutar no para ponerlo triste”.