Conmovedor video: así demostró un hombre el apoyo a su pareja con cáncer: “en las buenas y en las malas”

Las redes sociales continúan albergando historias de superación que no para pocos pueden resultar en una inspiración por la valentía ante situaciones difíciles y que llegan en momentos inesperados. El diagnóstico de algunas enfermedades podría constituir uno de los mayores desafíos, independientemente de la edad, y en cuyo proceso el amor y respaldo de los más cercanos no es algo de menor importancia.

Así lo demostró un par de jóvenes, quienes en TikTok demostraron cuán fuerte es el lazo que los une a la hora de atravesar uno de los tropiezos que podría ‘tocar a la puerta’ de cualquier persona. En TikTok, la usuaria Candice ha compartido su caso, luego de que se le encontrara cáncer en diciembre de 2022 y el proceso que empezó desde entonces.

La joven contó que el cáncer le fue diagnosticado a finales de 2022. - Foto: TikTok @candice_c_t

Uno de sus videos ha despertado la solidaridad y apoyo entre los internautas durante el momento en el que empezaron a ser perceptibles las huellas de la enfermedad: la caída del cabello como resultado del tratamiento. En el clip fue su pareja quien la ayudó a raparse, en medio de una decisión con la que muchas personas suelen anticiparse cuando atraviesan por diagnósticos similares.

Muestras de solidaridad

Desde el momento en que todo estaba listo para decirle adiós a su cabello (temporalmente) hasta que terminó ese proceso, el joven tuvo constantemente muestras de afecto con besos y abrazos, mientras ella no pudo contener el llanto a pesar de la valentía que reflejó en cada instante. Ese gesto despertó la admiración de miles de usuarios en esa red social.

“Hay que saber elegir bien a la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida”, “Mucha fuerza y muchas bendiciones. Saldrás de esta con la ayuda de Dios”, “Ten fe. Lo digo yo que vencí el cáncer y mi cabello me salió nuevamente más hermoso”, “Este es el verdadero amor, apóyense en todo momento”, “El dolor más grande que he sentido en mi vida fue ese, se me partió el alma, pero ahí estaba mi familia apoyándome”

La joven ha despejado dudas como en qué consiste una quimioterapia (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / wutwhanfoto

En otros de sus clips Candice reveló que el cáncer le fue diagnosticado a sus 17 años y le salió al paso a comentarios sobre su ausencia de cabello. “Mi novio me ama como yo soy y yo me acepto tal cual soy. Todos somos diferentes”. También suele responder preguntas como en qué consisten las quimioterapias y cómo ha sido el proceso, en general de la enfermedad, en su caso.

Peluquero respaldó a clienta con cáncer

Hace algunos meses se viralizó en redes sociales el gesto que tuvo un peluquero con una mujer a la que le habían diagnosticado cáncer. El estilista le demostró su apoyo, mientras le iba cortando su cabello y, una vez finalizó, no dudó en abrazarla, mientras las lágrimas la invadieron en ese momento que suele representar el comienzo de una lucha por vencer, más allá de los pronósticos, la enfermedad.

Cámaras de seguridad del lugar registraron el gesto de un estilista con su clienta. - Foto: Twitter @delpynews A.P.I.

Sin embargo, la decisión que tomó el peluquero segundos después fue la que sorprendió cuando, de repente, empezó a pasar la máquina de afeitar por su propia cabeza como una muestra adicional de respaldo. Cuando comenzó a raparse, su clienta le tomó el brazo para detenerlo, pero ya era tarde porque su decisión estaba más que tomada.

Solamente en Twitter esa muestra de respaldo superó las 15.000 visualizaciones y llevó a que varios internautas destacaran esa acción. “Que ser humano tan bello y de corazón tan grande es el peluquero, muchas bendiciones para él”, “Increíble detalle”, “Me emociona. Mi Dios, ten piedad de nosotros y del mundo entero”, fueron algunos comentarios.