Conmovedor video: la reacción de un hombre tras reencontrarse con su mascota que había sido raptada

La relación entre una mascota y su dueño es forjada día a día, los animales se van convirtiendo en parte de la rutina misma de una familia, así como miembro de ella, por lo que el momento en el que estos faltan suele ser doloroso para sus seres queridos y se inicia una desesperada búsqueda o un pequeño funeral, en caso de ser necesario.

Un hombre en sus redes sociales, identificado como Abel Morpaz (@abelmorpazz), publicó un video en el que muestra el reencuentro con su mascota Doki, según indica, hace aproximadamente un año se lo habían robado y, aunque pensó que tras todo el tiempo que había pasado no lo iba a reconocer, no fue así.

En los siguientes videos Abel cuenta que lo llevó de regreso a casa, luego pasó por el médico: "tenía un grano con un gusano pero el veterinario se encargó", avisó a a sus seguidores.

“Después que me robaron a mi perrito, lo encontré a un año, pensé que no he iba a reconocer”, afirmó Abel en su video, y aunque no indicó cómo había hecho para encontrarlo, sí mostró el camino que tomó y su encuentro. En el video se nota como el hombre va en su motocicleta por una vía rural hasta que encuentra una casa y desde el primer momento comienza a llamar a Doki.

En las imágenes se ve como el hombre se va acercando mientras sale la mascota y comienza a ladrar, sin embargo, paralelamente también empieza a mover la cola de felicidad, por lo que sus ladridos no son de amenaza; hasta que llega el momento en el que ambos se abrazan y Doki comienza a llorar mientras su antiguo dueño lo acaricia y le soba la cabecita.

La tierna reacción de ambos ha dejado conmovidos a los usuarios de internet. “como llora de felicidad por verte”, “duele verlo cómo expresa sus sentimientos”, “parece que le contara por todo lo que pasó, pobrecita”, son algunos de los comentarios.

En los siguientes videos, Abel cuenta que lo llevó de regreso a casa, luego pasó por el médico: ”tenía un grano con un gusano, pero el veterinario se encargó”, avisó a a sus seguidores.

Anciano salva a su mascota del feroz ataque de un oso

Medios locales de Estados Unidos informaron sobre un inesperado hecho relacionado con el ataque de un animal salvaje, más precisamente un oso, en contra de un adulto mayor, quien resultó herido cuando intervino para salvar a su perro, en hechos ocurrido en la localidad de Litchfield, en el estado de Connecticut.

Según precisaron medios locales, la víctima es un hombre de 65 años, quien tras el ataque por parte del oso, tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, para poder ser tratado de una mordedura causada por el gran mamífero.

De igual modo, sobre la historia, ha trascendido que el hecho tuvo lugar pocos minutos antes del mediodía, en momentos en los que el hombre se percató de que su perro se encontraba intranquilo en el patio de la casa, ubicada en el sector de Baldwin Road, y al acercarse al lugar, próximo a su cochera, se percató de que su perro era víctima de una ‘disputa’ con un oso, luego de que la mascota se percató de la presencia del animal extraño en su patio y procedió a perseguirlo con el ánimo de ahuyentarlo.

El hombre se percató de que algo extraño ocurría en su patio cuando escuchó al perro persiguiendo al oso en el lugar - Foto: Getty Images / Freder

No obstante, la reacción del oso ante el ataque del perro, fue responder a este, obligando entonces a que el humano intentara mediar por su mascota, e impulsado por el instinto, intentó interponerse entre los animales, logrando entonces que el oso resultara lastimándolo.

Si bien el ataque del oso no representó heridas de gran consideración, que eventualmente pusieran en riesgo su vida, si obligaron a que el hombre tuviera que ser internado en un hospital local para recibir el respectivo tratamiento, mientras que su mascota, el perro, tuvo que ser llevado a un veterinario para ser tratado de las heridas que alcanzó a causar el animal salvaje.

El hombre tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital, pese a que sus heridas no comprometían su vida. - - Foto: Getty Images

Sobre las heridas que causó el oso al adulto mayor, ha trascendido a través de medios locales que estas se ubicaron en una de sus extremidades superiores, incluida su mano, mientras que en el caso del perro, las lesiones podrían ser de mayor consideración, no obstante, no se han revelado mayores detalles.