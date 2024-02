Crece la tensión entre Israel y Brasil por declaraciones de Lula, el país suramericano llamó a consultas a su embajador

El propio Katz ha insistido este lunes en que Lula “no será bienvenido” hasta que se disculpe. “No vamos a ceder. Hasta que el presidente brasileño, Lula, no pida perdón y se retracte de sus palabras antisemitas de odio que lanzó contra el pueblo judío, no será un personaje bienvenido en el Estado de Israel”, ha apuntado.

Lula y su comparación con el Holocausto

“No tenemos gobernanza. La invasión de Irak no pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU. La invasión de Libia no pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU. La invasión de Ucrania no pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU y la masacre de Gaza no pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU”, ha recordado.