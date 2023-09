¿Daniel Sancho librará la pena de muerte? Esta es la absurda condena que buscan sus abogados por asesinar a Edwin Arrieta

Todavía no hay una fecha precisa de cuándo comenzará el juicio contra Daniel Sancho y ‘luces’ sobre el cierre de un capítulo que ha causado conmoción en tres países: España, Colombia y Tailandia. El asesinato del médico colombiano, Edwin Arrieta (hace poco más de un mes), fijó un antes y después para dos familias.

Aunque sobre el móvil han girado varias aristas, la Policía se inclina por un crimen pasional en dos líneas: la supuesta negativa de Arrieta para terminar su ‘relación’ con el joven español y el rechazo de este último a sostener relaciones íntimas. Si realmente hubo o no un vínculo sentimental sigue como la pieza clave del caso.

| Foto: Dailynews via REUTERS

¿Qué condena busca la defensa?

A sabiendas de que Daniel Sancho confesó haberle arrebatado la vida al médico colombiano y luego descuartizado, su defensa busca agotar recursos para que la pena de muerte no sea contemplada. En Tailandia, ese tipo de delitos también podrían conllevar cadena perpetua o permanecer tras las rejas entre 15 y 20 años.

La revista Lecturas informó que, previo al regreso del abogado Marcos García Montes a España, este dejó entrever que se prepara una ‘estrategia’ para intentar conseguir una condena menos severa y la extradición a Europa. Respecto a esto, cabe destacar que no hay un tratado expreso, pero sí un acuerdo de 1983 sobre “ejecución de sentencias penales”, según Heraldo .

Rodolfo Sancho regresó a España

Tras una estadía no superior a una semana en Tailandia el actor, Rodolfo Sancho, ya está de regreso en España. Así se había anticipado desde los últimos días y mientras parte de la atención giraba sobre los reencuentros entre padre e hijo tras el crimen del cirujano Arrieta.

Con una actitud un poco más apartada hacia los medios, el artista se negó a entregar más declaraciones sobre el caso y el motivo de su regreso a Europa. “Ya te he dicho que no voy a hablar, tío, ya te lo he dicho (...). podéis hablar con Carmen y Ramón”, recogió Europa Press. Ellos son los portavoces autorizados para referirse en nombre de su familia.