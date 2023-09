Inédito: revelan la ‘última’ foto que se tomaron Daniel Sancho y Edwin Arrieta; podría ayudar a resolver el crimen

Las respuestas sobre el móvil siguen también como objeto de ‘choque’, pues hay quienes afirman que no había relación sentimental entre ellos. Esto cuando las autoridades tailandesas mantienen como detonante de los hechos una disputa para terminar ese vínculo y negativa del español a sostener “relaciones sexuales”.

Sin embargo, algo en lo que han sido enfáticos los allegados del colombiano es que no hay motivación para explicar o justificar el asesinato. De hecho, en entrevista con el programa ‘Mañaneros’ de La 1 la mamá de la víctima, Marcela Artega, admitió no culpar a los papás del chef, aunque dijo no poder perdonar al joven por sus actos.